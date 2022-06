L'OL en lice pour obtenir le Trophée "Acteurs du sport professionnel"

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans le cadre des Trophées Sport & Management, l'OL figure parmi les 6 finalistes dans la catégorie "Acteurs du sport professionnel", avec également 3 autres clubs professionnels.

Les Trophées Sport & Management existent depuis 2013 et récompensent des projets et des acteurs qui allient le sport et la performance sociale, pédagogique, digitale, économique ou stratégique ou un projet personnel professionnel structurant. Parmi les 8 catégories existantes, l'OL se trouve en concurrence avec 5 autres entités pour le Trophée "Acteurs du sport professionnel".

L'Olympique lyonnais est en lice pour son projet d'insertion par l'emploi auprès des jeunes, mais également lors des salons organisés au stade. Le club rhodanien est en balance avec Nice, Rennes et Saint-Etienne pour ce titre dans cette nouvelle catégorie. On retrouve également l'ASVEL féminin et le Racing Club Toulonnais dans les finalistes.

Le vainqueur sera connu le 28 septembre

L'annonce du vainqueur sera faite le 28 septembre 2022 lors de la remise des prix au cours d'une cérémonie.