OL - Actionnariat : il resterait trois offres américaines en course

L'OL pourrait prendre un accent américain à l'avenir. Trois offres seraient encore en course pour rentrer au capital, et toutes proviendraient des Etats-Unis.

Après Pathé et IDG, l'Olympique lyonnais pourrait prendre un tournant américain à l'avenir. Selon RMC Sport, trois offres, toutes venues des Etats-Unis, seraient encore en lice pour acquérir 40% du capital d'OL Groupe. On retrouve parmi les prétendants John Textor, mais aussi un fonds de pension proche du milieu de la NBA et donc du basket, que la présence de Tony Parker intéresserait. Cette proposition serait bien placée par rapport à la concurrence, mais les négociations sont en cours et le processus s'annoncerait plutôt long.

Enfin, toujours d'après le média sportif, se trouverait également en lice Foster Gillett. Il s'agit du fils de George Gillett, ancien propriétaire de Liverpool entre 2007 et octobre 2010. Foster était alors directeur de la formation anglaise. Selon L'Equipe, la proposition de 600 millions d'euros de l'Américain tiendrait la corde, au contraire des informations de RMC.

Aulas souhaite garder la main

A noter que le président veut garder la main et souhaite rester le décisionnaire, à l'image de ce qu'il avait réalisé lors de l'arrivée de Pathé en 1999. Toutefois, si cela ne concernerait dans un premier temps que 40% du capital, la vente pourrait ensuite devenir plus importante et dépasser les 50%.