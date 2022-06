A la demande de l’OL, le titre d’OL Groupe en bourse a été suspendu par Euronext à un cours à 3,07€. Cette suspension intervient dans "l’attente d’un communiqué de presse et jusqu’à nouvel avis".

La vente de l’OL se précise de plus en plus. Si rien n’est encore officiel et qu’il faudra encore patienter quelques heures et jours pour connaitre le nom de l’investisseur qui prendra la suite de Pathé et IDG Capital, les signaux donnent l’impression d’une issue rapide. Après Bloomberg qui a annoncé que John Textor serait l’heureux élu, voilà que l’OL a décidé de suspendre le cours du titre d’OL Groupe sur le marché de la bourse. Dans une note publiée lundi matin, Euronext en a fait l’annonce.

"Le titre OL Groupe est suspendu ce lundi matin sur un cours de 3,07 euros, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis."

Cette décision serait donc la première pierre permettant d'aller jusqu'à la décision prise par le conseil d'administration pour savoir qui de Foster Gillett, John Textor, Iconic Sports Acquisition et une quatrième offre américaine intégrera le capital de l'OL. Samedi, Jean-Michel Aulas avait espéré "une décision proche. J’espère qu’elle sera prise le 23 juin." Tous les voyants semblent désormais concorder vers cette date et peut-être même bien avant.