Jean-Michel Aulas en conférence de presse (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le 15 juin, Jean-Michel Aulas a fêté ses 35 ans à la tête de l’OL. S’il souhaite encore garder la main, le président lyonnais assure penser à sa succession.

En 35 ans, Jean-Michel Aulas a fait passer l’OL d’un simple club vainqueur de coupes nationales et végétant en D2 à celui de cadors du football français avec notamment sept titres de suite, une performance encore jamais réalisée. Si la saison qui vient de se terminer a été loin des espérances et que les dix ans de disette en trophées commencent à peser chez les supporters, le travail d’Aulas ne cessera d’être salué. A 73 ans dont la moitié à la tête du club, le président lyonnais n’est pas prêt de laisser la main mais y réfléchit malgré tout. Avec l’arrivée d’un prochain investisseur pour reprendre les parts de Pathé et IDG Capital, c’est un premier pas vers ce qu’on peut appeler l’après-Aulas.

"Ma succession ? Bien sûr j'y pense. Ce ne serait absolument pas rationnel à 73 ans de ne pas l’imaginer, a-t-il concédé chez nos confrères de TF1. Je me dis aussi qu’il y a une famille derrière, il y a des gens que j'aime à qui je dois aussi de faire en sorte d'être plus proche d'eux, donc il faut être dans l'avenir prêt à passer la main le jour où les choses vont se faire."

Le processus a déjà commencé avec l’annonce dans les prochains jours du nouvel actionnaire mais ce n’est pas le début de la fin. Dans ses rêves les plus fous, Jean-Michel Aulas aimerait certainement partir encore plus grand avec ce fameux trophée européen qu’il visualise tant. A lui et son équipe de construire un effectif capable d’y arriver dans les prochaines années car le temps presse.