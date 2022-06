OL : Jean-Michel Aulas est "fier du chemin parcouru" depuis 35 ans

Arrivé à la tête de l’OL en 1987, Jean-Michel Aulas a fait grandir le club depuis 35 ans. A l’heure où la question d’un nouvel investisseur est au centre des attentions, le président lyonnais est revenu sur cette période de gloire et de déception.

En 1987, les supporters de l’OL ont vu débarquer un jeune homme d’affaires à la présidence du club. En prenant les rênes du club alors en deuxième division, Jean-Michel Aulas avait malgré tout des rêves de grandeurs : remonter en D1, jouer en Coupe d’Europe, devenir champion. A l’époque, le président est passé par un fou mais 35 ans après, force est de constater que le plan de bataille a été validé en tout point. Septuple champion de France, l’OL est devenu une référence française et européenne.

"Ça avait fait sourire parce que dans le foot, on a le droit d’être ambitieux mais on n’a pas le droit de se tromper de trop parce qu’on attire les sarcasmes, la jalousie. J’arrivais et je n’avais pas le palmarès qui permettait d’être crédible et il fallait le construire, a déclaré 'JMA' au micro de Téléfoot. Le titre en Coupe de la Ligue a été une émotion incroyable mais aussi une force pour continuer à aller décrocher la suite. Ce n’était qu’un début."

Aulas : "On m'a décrit comme quelqu'un qui n'avait pas d'affection"

"Fier du chemin parcouru", Jean-Michel Aulas continue de faire la pluie et le beau temps dans le paysage du football français. Précurseur chez les féminines, le président de l’OL est aussi bien adoré à Lyon que détesté dans le reste de la France. Un trait de caractère qu’il s’est efforcé de conserver tout au long de sa présidence afin de garder un relatif calme autour de son club. Quand on peut aujourd’hui regretter que le natif de l'Arbresle (Rhône) soit le seul à aller au front que les vents sont contraires, Aulas assume.

"Des fois, j’ai forcé le trait pour être écouté et attendu mais il est vrai aussi que je ne calcule pas donc quand j’ai l’intime conviction qu’il faut faire quelque chose, je suis capable de défendre mes joueurs et joueuses."

A 73 ans et malgré le poids des années, Jean-Michel Aulas ne compte pas laisser la main. Avec l’arrivée d’un prochain investisseur dans le capital lyonnais, il prépare malgré tout sa succession. Mais ne comptez pas sur lui pour faire une croix aussi rapidement sur ce qui est devenu son bébé au fil des décennies.