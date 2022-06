Auteur d’une belle saison à Villarreal, Francis Coquelin a vu sa cote monter notamment en France. Le milieu de terrain (31 ans) est revenu sur les intérêts supposés de certains clubs comme l’OL.

En prolongeant Maxence Caqueret, l’OL a réussi l’un de ses objectifs de l’été. Conserver l’une des figures du nouveau projet basé sur l’Académie mais aussi éviter de perdre son homme à tout faire au milieu de terrain. Ce secteur de l’entrejeu est d’ailleurs l’un des dossiers chauds du mercato lyonnais. En attendant l’officialisation de l’arrivée de Johann Lepenant en provenance du SM Caen, l’OL travaille sur d’autres pistes pour s’offrir un autre milieu défensif - relayeur. L’objectif numéro un reste Corentin Tolisso mais la cellule de recrutement préfère ratisser large pour anticiper tout refus dans l’ancien du Bayern Munich.

Il y a quelques jours, le nom de Francis Coquelin a été associé au club rhodanien. Le milieu de terrain français a l’avantage de posséder une certaine expérience du haut niveau avec des passages à Arsenal, Valence et depuis 2020 à Villarreal. Au sein du Sous-Marin jaune, Coquelin a relancé sa carrière en même temps qu’il décrochait la Ligue Europa 2021. A 31 ans et malgré un contrat jusqu'en 2024, il a donc vu sa cote remonter en flèche et ne laisserait pas insensible plusieurs clubs français dont l’OL.

Coquelin "veut jouer l'Europe"

"Apparemment, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir. J'ai encore deux ans de contrat à Villarreal. On va voir ce qu'il va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte. Pour l'instant, je suis concentré sur le fait de bien me préparer pour reprendre la saison avec Villarreal. On sait qu'un mercato est long, a avoué l’ancien d’Arsenal au micro de France Bleu Mayenne. On verra ce qu'il se passera mais pour l'instant je suis très heureux en Espagne. (..) C'est le jeu du mercato... Il y a beaucoup de rumeurs. Comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir de voir des intérêts mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs dans ces périodes-là."

Flatté de ces intérêts, Francis Coquelin a peut-être apporté un bémol à l'intérêt lyonnais assurant "vouloir jouer la Coupe d’Europe. Jusqu'à présent, tous les projets que j'ai choisis étaient ambitieux sur le plan sportif."