OL - Mercato : à la découverte de Johann Lepenant

Après Rémy Riou et Alexandre Lacazette, Johann Lepenant (Caen) sera la prochaine recrue de l’OL. Présentation du milieu de terrain de 19 ans, récent vainqueur du tournoi Maurice Revello avec l’équipe de France U20.

Dimanche dernier, Johann Lepenant était titulaire avec l’équipe de France U20 face au Venezuela lors de la finale du tournoi Maurice Revello. Suite à la victoire 2 à 1 dans cette prestigieuse compétition, place au grand changement pour le Caennais. Après 5 ans au Stade Malherbe de Caen, il va découvrir la Ligue 1 en signant avec l’OL comme l'a confirmé Jean-Michel Aulas mercredi.

Un vrai bouleversement pour le Normand qui va entrer dans une équipe d’une dimension supérieure par rapport au dernier 7e de Ligue 2. “C’est une forme d’investissement sur le long terme de la part de l'Olympique lyonnais. Il va finir sa progression ici. Des clubs étrangers étaient aussi intéressés, mais quand j'ai discuté avec lui, son choix était d'abord de rester en France, et ensuite peut-être de partir dans un autre pays, a raconté l’un de ses conseillers, Karim Djaziri, dans “Tant qu’il y aura des Gones”. S'il doit rester 10-12 à Lyon, ça sera 10-12 ans, mais son objectif est d'arriver en équipe de France et que Lyon soit en Ligue des champions."

Un garçon apprécié de tous

Cette ascension ne surprend pas ses anciens éducateurs à l’US Granville, où le milieu défensif a évolué de 2009 à 2017. “Je ne suis pas du tout étonné par ce qu’il lui arrive car c’est un super bon gamin et ç’a toujours été le cas. Il a de vraies valeurs, il est très respectueux. Partout où il passe, il est très apprécié, nous a confié Sébastien Perrier, responsable technique jeune du club. Il ne s’est jamais pris pour quelqu’un d’autre. Sur un terrain, c’était le ballon, le foot, jouer, chercher à performer à chaque fois. Il était très investi sur chacune des séances et des matches. Je savais au fur et à mesure qu’il grandissait que j’avais une petite pépite entre les mains.”

Celui que l’éducateur surnomme “ptit Jo” a tout de même connu des déceptions au cours de sa jeune carrière, ce qui a forgé son caractère. Recalé par Rennes pour des questions de physique, il a aussi connu une expérience difficile avec le FC Nantes. “Il avait une force mentale extraordinaire, c’était un vrai compétiteur, il ne lâche rien. Je vais prendre en exemple une histoire qui lui est arrivée lorsqu’il avait 13 ans. Il part faire un tournoi avec les Nantais en région parisienne à leur demande. Sur le week-end, il n’a joué que 10 minutes car l’encadrement n’a pas cru en lui, notamment avec son gabarit qui n'impressionnait pas du tout. Johann est revenu, ses parents étaient très énervés car ils avaient pris un hôtel pour le suivre, mais lui n’a rien dit, s’est-il souvenu. Il a pris ça en pleine tête, il l’a très mal vécu de l’intérieur, mais il ne s’est jamais plaint et s’est servi de ça pour devenir plus fort mentalement.”

Lepenant, un joueur de l'ombre

Dans l’entrejeu, Lepenant sera soumis à une concurrence importante, même si cela pourrait encore bouger avant la fin du mercato. Mais le profil de récupérateur reste tout de même plutôt rare dans l’effectif, où seul Thiago Mendes semble avoir cette capacité. “Ce n’est pas le garçon qu’on le voit le plus. Il est bon avec le ballon et peut jouer 6 ou 8. Il jouait dans une équipe de milieu de tableau, donc il n’a jamais eu l’opportunité d’évoluer dans une formation comme Lyon où on a plus l’habitude de dominer, a expliqué Karim Djaziri. Là, son énergie il pourra la mettre pour porter le ballon vers l’avant. Il a un très gros volume mais c’est encore un jeune footballeur qui va s’acclimater. Il est là pour apprendre.”

Avant d’intégrer la formation caennaise, l’enfant de Granville a aussi côtoyé le pôle espoirs de Ploufragan (Côtes-d'Armor) des U14 à U15, tout en jouant le week-end avec l’USG. Depuis cette époque, celui qui avait encore des lacunes défensives, à petit à petit gommé ses défauts. “Il a progressé sur l’aspect défensif. Ses statistiques en nombre de duels gagnés sont assez impressionnantes pour un joueur de cet âge-là. Maintenant, il a toujours été à l'aise avec le ballon. Depuis son passage au foot à 11, c’est plutôt un garçon qui fait jouer les autres, un travailleur de l’ombre, a décrypté Sébastien Perrier. Il récupère la balle et distribue, c’est très rare qu’il se trompe dans ses choix.”

Des progrès à faire pour être plus décisif

Mais à l’image d’un Maxence Caqueret, Johann Lepenant reste perfectible lorsqu’il s’approche de la surface adverse, même si ce n'est pas forcément là qu'il sera attendu. “Ce que je lui reproche, mais on en discute parfois et il me dit que ce sont les consignes du coach, c’est que j’aimerais qu’il se projette et qu’il frappe plus au but. Il peut le faire, il en a les capacités car il est adroit dans la zone de finition. Je trouve qu’à Malherbe, il ne le faisait pas assez, a regretté le responsable technique jeune. C’est son axe d’amélioration, mais ça vient aussi du projet de jeu de l’équipe.”

Comme nous l’a affirmé son agent, signer à l’Olympique lyonnais était a priori parmi les objectifs du jeune joueur. “Lorsque je l’ai rencontré, on a discuté et je lui ai demandé quels étaient ses rêves, quels clubs il ambitionnait… Là, il va réaliser ses rêves, l’autre serait d’intégrer l’équipe de France, a révélé Karim Djaziri. Ses deux équipes, se sont les deux Olympiques, et il a choisi l’OL. Ça ne lui fait pas peur de venir malgré la saison dernière."

Quelle sera son utilisation à l'OL ?

Désormais va se poser la question de son utilisation par Peter Bosz. Avant les matches amicaux, il sera difficile de se faire une idée. Toutefois, Lepenant a apprécié les échanges avec Bruno Cheyrou et il était sensible au discours du club à son égard. “Lorsqu’il m’a annoncé qu’il était en discussion avec l’OL, je me suis dit que c’était quand même un gros de la Ligue 1, ce n’est pas rien. Est-ce que c’est le bon club, s’est interrogé Sébastien Perrier. Oui s’il arrive à gratter sa place, s’il parvient à exister et à avoir du temps de jeu sur sa première année là-bas. Il doit avoir de la visibilité dans l'élite cette saison. S’il joue peu, mais qu’il peut être prêté, pourquoi pas. La durée de son contrat (5 ans) est une vraie preuve de confiance de la part de Lyon.” Pour le Granvillais, une nouvelle aventure va prochainement débuter, celle qui doit servir à confirmer le talent aperçu en Ligue 2.