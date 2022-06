Mbappe et Johann Lepenant (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Même si l'OL n'a pas encore communiqué sur le sujet, Aulas a confirmé que Lepenant serait bien Lyonnais la saison prochaine. Le président a aussi confié que le club travaillait sur "trois ou quatre joueurs."

Ce n'était plus un secret, et même la page Wikipédia de Johann Lepenant a été mise à jour. Mercredi soir, Jean-Michel Aulas a profité de son passage à l'Astroballe, où il assistait au premier la finale du championnat du championnat de France entre l'Asvel et Monaco, pour confirmer la venue du milieu de terrain. "On a annoncé un jeune joueur qui est dans l'équipe de France Espoirs (U20), Lepenant", a-t-il indiqué à beIN Sports. Néanmoins, le club n'a encore rien communiqué à ce sujet.

Son agent avait déjà confirmé sa signature

Un de ses agents, Karim Djaziri, avait expliqué dans "Tant qu'il y aura des Gones", que son joueur allait s'engager "très bientôt" avec l'Olympique lyonnais. Sans trop en dire au sujet du mercato, le président rhodanien a aussi déclaré que l'OL négociait actuellement "avec trois ou quatre joueurs."