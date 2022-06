Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Grâce à l’unique but de Bethany Balcer, l’OL Reign a remporté son match à domicile contre l’Angel City FC. Avec ce nouveau succès, la franchise américaine remonte à la 4e place de NWSL.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’OL Reign a lancé un marathon de trois matchs à domicile dans cette saison de NWSL. La franchise de l’OL Groupe a parfaitement débuté avec une première victoire acquise sur la plus petite des marges contre l’Angel City FC (1-0). En trouvant la faille à la demi-heure de jeu, Bethany Balcer a offert une troisième victoire à son équipe.

Pour cette première opposition dans l’histoire entre les deux clubs, c’est bien l’OL Reign qui fait la bonne opération grâce à ce succès. En plus de regoûter aux trois points après une défaite et un nul, les coéquipières de Megan Rapinoe remontent à la 4e place du classement et passent devant leur adversaire du jour. Prochain rendez-vous contre North Carolina Courage le 2 juillet prochain pour le compte de la 10e journée.