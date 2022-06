OL : Le Graët confirme "un manque d’affluence" dans les stades féminins

Présent à Nice pour l’Assemblée générale de la FFF, Noël Le Graët a été questionné sur les propos d’Ada Hegerberg concernant le manque d’impact dans le foot féminin après la Coupe du monde 2019. Le président de la 3F estime que c’est avant tout dans les stades que ce sentiment se fait sentir.

Depuis son arrivée à Lyon et la statut qu’elle a acquis dans le football féminin, Ada Hegerberg n’a jamais cherché à faire semblant et dit très souvent ce qu’elle pense. Il y a quelques mois, l’attaquante de l’OL avait mis Jean-Michel Aulas dans une situation embarrassante avec des propos très durs à l’encontre de la Fédération Française de football. La Norvégienne regrettait que la France n’avait pas profité de la Coupe du monde 2019 pour donner un second souffle au développement du football féminin.

"Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux, avait écrit Hegerberg sur Twitter. On est à la ramasse et la CDM 2019 a eu aucun impact."

Une première avancée avec la future D3 ?

Face à la sortie médiatique de sa joueuse, Aulas avait dû jouer les médiateurs auprès de Noël Le Graët. Samedi, une évolution du football féminin français a été validée à l’assemblée générale de la FFF avec la future création d’une D3 à partir de 2023 et la possibilité pour l’OL d’inscrire une équipe réserve. De nouveau interrogé sur les propos d’Hegerberg, Le Graët estime que l’intérêt est bien présent quand il s’agit des Bleues mais que la D1 féminine a un peu de mal à décoller, sans pour autant donner d’axes de progression.

"Les Bleues attirent du monde et le nombre de licenciées continue de progresser (210 000 actuellement), a déclaré le président de la FFF dans le Journal du Dimanche. L’intérêt des sponsors est de plus en plus fort : dans tous les contrats, on ajoute des lignes pour les filles. Mais le championnat, oui, c’est difficile. La fréquentation des stades reste faible."

En programmant notamment une dernière journée de championnat en plein milieu de semaine comme ce fut le cas lors de la saison qui vient de s’achever, la FFF n’aide pas vraiment à cette fréquentation plus importante.