OL - Euro U19 : Florent Da Silva et les Bleuets écrasent la Slovaquie

Pour son entrée en lice dans l’Euro U19, la France a signé un large succès contre la Slovaquie (5-0). Remplaçant au coup d’envoi, Florent Da Silva a joué 40 minutes contre le pays organisateur.

C’est ce qui s’appelle une entame parfaite et sans accro. Pour son entrée en lice dans l’Euro U19, la France n’a pas manqué son rendez-vous et a fait le travail. Bien que ça même contre le pays organisateur qu’est la Slovaquie. Largement supérieurs à leurs adversaires, les Bleuets se sont offerts un large succès (5-0) grâce notamment à un doublé du Sochalien Alan Virginius et au Rennais Loum Tchaouna.

41 minutes pour Da Silva

Ayant tué tout suspense avant même la mi-temps avec déjà un break de fait, les jeunes Français ont permis à leur sélectionneur d’effectuer des changements rapides. Appelé par Landry Chauvin pour participer au tournoi continental, Florent Da Silva a pris part à la démonstration après la pause. Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de l’OL a joué 41 minutes. Après cette première victoire, la France est désormais tournée vers le duel contre la Roumanie, mardi (21h) qui pourrait lui permettre de déjà s’approcher d’une qualification pour les demies.