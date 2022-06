OL - Mercato : Tyrell Malacia peut-il être une bonne pioche ?

Dans le mercato de l’OL, le nom de Tyrell Malacia est celui qui revient avec le plus d'insistance. Le latéral gauche de Feyenoord est érigé comme une priorité lyonnaise malgré les négociations serrées avec le club néerlandais. Mais peut-il être un bon renfort pour l’OL ? Début de réponse.

Avec le retour de prêt à Chelsea d’Emerson, Henrique risque de se retrouver bien seul à la reprise du 2 juillet. Enfin pour le moment. Face à la pénurie de latéral gauche, la cellule de recrutement de l’OL travaille sur l’arrivée d’un renfort et a déjà ciblé le nom de cet élu : Tyrell Malacia. Le joueur de Feyenoord fait clairement office de priorité et aurait même déjà trouvé un accord personnel avec l’OL pour rejoindre la France durant l’été. Reste désormais au club lyonnais de se mettre d’accord avec son homologue néerlandais et c’est là une autre paire de manches. Néanmoins, à l’heure où les négociations semblent continuer entre toutes les parties, Malacia peut-il être une bonne pioche pour renforcer l’effectif de Peter Bosz ?

POUR

Henrique a montré des progrès sur la fin de saison dernière mais il n’est clairement pas un titulaire en puissance et l’arrivée de Malacia peut permettre de conjuguer jeunesse (22 ans) et expérience avec notamment la dernière finale de Ligue Europa Conférence perdue contre la Roma. Il a déjà cinq saisons en professionnel derrière lui dont deux comme un vrai titulaire et à cet âge-là, ce n’est pas négligeable. Doté d’un gabarit petit (1,69m), le latéral donne une impression visuelle d’être assez costaud et lâche-rien dans le secteur défensif.

Du côté des Pays-Bas, c’est d’ailleurs cette personnalité défensive qui est mise en avant au moment de pointer les qualités du 4eme joueur ayant le plus taclé en Eredivisie la saison dernière. "Il est très bon pour défendre contre des adversaires forts. Il avait livré des belles batailles contre Antony (Ajax), c'est un vrai combattant avec de bons tacles, note Wessel Antes, journaliste pour Voetbalzone. Il peut faire sortir du match de bons joueurs avec une défense assez intense." Grâce à un centre de gravité bas et des appuis solides, Malacia dispose d’une certaine réactivité et se montre plutôt rapide lors des débordements adverses. Un défenseur dur sur l’homme, voilà qui devrait changer d’Emerson même si tout n’est pas parfait concernant Malacia.

CONTRE

A 22 ans et malgré ses débuts précoces en professionnels, Tyrell Malacia reste encore un joueur perfectible. A la manière d’un Ferland Mendy au moment de son arrivée à l’OL, l’international néerlandais a également les défauts de sa jeune fougue. Se sentant peut-être supérieur à certains adversaires, Wessel Antes qui suit le joueur depuis ses 16 ans avance que Malacia doit "améliorer son jeu contre des adversaires plus faibles". Un surplus de confiance qui peut être positif mais qui peut donc lui jouer des tours surtout dans un championnat comme la Ligue 1. Si certains au moment de l’apparition des premiers intérêts de l’OL pour le latéral néerlandais avaient pointé du doigt une certaine envie à porter le ballon et à aller de l’avant, statistiquement son apport est encore très limité.

A l’heure où l’OL recherche un latéral qui puisse apporter le danger surtout avec les dispositions de Toko-Ekambi à repiquer dans l’axe, Malacia n’a jamais délivré plus de 4 passes décisives en une saison. C’était la saison dernière. De quoi espérer encore une progression ? Pour le journaliste néerlandais de Voetbalzone, l’apport offensif de Malacia est clairement un point à améliorer s’il veut aller plus haut. "Il doit devenir plus performant dans son jeu offensif. Comme ses centres, qui ne sont pas à la hauteur de sa qualité technique. Je pense que Tyrell peut atteindre un très haut niveau s'il développe son jeu offensif."

CONCLUSION

Face au talent de Tyrell Malacia, Feyenoord fait logiquement monter les enchères surtout que Manchester United serait sur le dossier. Entre Erik Ten Hag et Peter Bosz, c’est une bataille de coachs néerlandais, anciens de la maison Ajax, qui se joue pour réussir à mettre la main sur l’Oranje (5 sélections). Estimé en 15 et 20 millions, le transfert peut sembler onéreux mais le profil d’un latéral jeune et finalement expérimenté (136 matchs) se fait rare sur le marché et le club néerlandais l’a bien compris. En tout cas, aux Pays-Bas, la tendance était plus de le voir quitter le cocon de Rotterdam "pour rejoindre un plus grand club européen. Mais si l’OL met la main dessus, il possèdera un joueur fiable défensivement."