OL Féminin : Lucy Bronze (ex-OL) rejoint le FC Barcelone

Après deux saisons à Manchester City, Lucy Bronze va découvrir un nouveau championnat. L’ancienne latérale de l’OL s’est engagée avec le FC Barcelone jusqu'en 2024.

Nouveau défi pour Lucy Bronze. En fin de contrat avec Manchester City, la latérale droite anglaise prend la direction de l’Espagne. Un temps annoncé du côté de la NWSL, Bronze continue finalement son tour d’Europe avec une signature jusqu’en 2024 chez le FC Barcelone. Le club catalan en a fait l’annonce samedi.

Retournée pour deux saisons à Manchester City après son départ de l’OL, Lucy Bronze avait fait le choix de ne pas renouveler son contrat pour connaitre une nouvelle expérience qui se passera donc chez les dernières finalistes de la Ligue des champions pour les deux prochaines saisons. "Je suis très heureuse de jouer pour un club comme le FC Barcelone, l'une des plus grandes équipes du monde, a-t-elle déclaré sur le site du club. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec l'équipe. Après quelques conversations, on ne peut pas dire non au Barca."