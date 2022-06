Foster Gillett, potentiel nouvel actionnaire de l’OL (Photo by RUSTY JARRETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, 66% des Français interrogés estiment que l’arrivée des fonds étrangers à la tête des clubs de l’élite est une mauvaise chose. Dans quelques jours et sauf incroyable retournement de situation, l’OL devrait en partie passer sous pavillon américain.

Le suspense est encore total et Jean-Michel Aulas ne désespère pas de pouvoir annoncer une nouvelle positive après le conseil d’administration du 21 juin prochain mais sauf incroyable retournement, l’OL devrait bientôt rejoindre Angers ou encore Marseille sous pavillon américain. Si le nom du futur actionnaire choisi par le conseil d’administration pour racheter les parts de Pathé et IDG Capital reste encore un mystère, il sera forcément américain puisque les quatre offres arrivées sur la table d’Aulas proviennent de l’autre côté de l’Atlantique.

Face à la crise du Covid-19 et du fiasco Mediapro, la France est devenue une sorte de nouvel eldorado pour les investisseurs américains et nombreux sont désormais les clubs français passés sous la coupe de fonds étrangers. Une tendance qui n’est pas forcément pour plaire aux amateurs de football. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, 66% des Français interrogés voient cette arrivée massive comme une mauvaise chose pour le football français, prenant l’exemple du raté à Bordeaux et des politiques de trading à Lille ou Monaco.

78% des Français interrogés veulent un contrôle de l'Etat

Néanmoins, si l’arrivée de fonds d’investissements, comme pourrait le faire John Textor ou Foster Gillett à l’OL, est vue négativement avec une rupture historique, les amateurs de foot sont conscients que ce sang frais peut permettre aux formations françaises de rivaliser en Europe. Ils sont 89% à être d’accord pour dire que les clubs peuvent ensuite disposer de moyens financiers plus importants et donc permettre à la Ligue 1 de gagner en attractivité. Trouver le juste équilibre entre souffle nouveau et contrôle de l’identité historique d’un club, voilà le difficile choix auquel sont confrontés Jean-Michel Aulas et l’OL Groupe depuis des semaines…