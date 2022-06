Quelques jours après que son nom ait été associé à l’OL dans le cadre du rachat des parts de Pathé et IDG Capital, John Textor a confirmé vouloir s’implanter en France. L’homme d’affaires américain a notamment dévoilé le plan d’action dont il rêvait avec son groupe.

A Lyon, il n’y a pas que l’annonce de la signature d'Alexandre Lacazette qui se fait attendre. En plus de l’officialisation du retour de l’attaquant formé à l’OL, les supporters lyonnais sont toujours dans le flou concernant le futur de l’actionnariat d’OL Groupe. Jean-Michel Aulas avait tablé sur "deux à trois semaines" dans la première semaine du mois de mai mais rien n’a bougé depuis. Les recherches et discussions se poursuivent pour trouver le ou les successeurs à Pathé et IDG Capital. Il y a quelques jours, le nom de John Textor a été associé à l’OL, le dossier de l’Américain étant parmi les quatre qu’Aulas aurait en sa possession.

Déjà propriétaire à 90% du club brésilien de Botafogo, à 40% de Crystal Palace ainsi que le club de deuxième division belge Molenbeek, Textor aimerait donc s’implanter encore un peu dans le football européen. Interrogé sur la question par le média spécialisé Off the Pitch, l’homme d’affaires américain a dévoilé sa stratégie en plaçant ses pions dans plusieurs clubs à travers le monde. Textor veut tout simplement créer une passerelle entre tous afin de permettre aux joueurs, suivant leur profil, de s’épanouir pleinement.

Textor ne veut pas se "limiter à la chasse aux trophées"

S’il n’a pas avoué clairement son intention d’intégrer l’actionnariat d’OL Groupe, celui qui a fait fortune dans les effets spéciaux vise clairement la France dans ses futurs projets. "Ce sont des milliers, peut-être des millions d'athlètes potentiels qui ne peuvent pas entrer dans un système qui est très étroit, a expliqué Textor à Off the Pitch. En achetant un club en Belgique, au Brésil, au Portugal, potentiellement un en France, nous avons la capacité d'avoir ce joueur et de le faire entrer dans le système."

Dans l’article, il est précisé que les prochains investissements de John Textor qui pourraient être le FC Porto et l’OL ne se feraient qu’avec une participation minoritaire. Un point qui pourrait convenir à Jean-Michel Aulas désireux de garder la majorité malgré les départs de Pathé et IDG Capital. Reste désormais à savoir si le plan de bataille de l’Américain correspondra aux attentes lyonnaises. Car John Textor ne sa cache pas, il concède très volontiers que les clubs sont sous-évalués et qu’il y a une vraie opportunité sur ce point-là."Le football, en général, c'est un type qui achète une équipe comme un trophée et qui l'achète uniquement pour gagner des championnats. Alors qu'il doit s'agir d'un modèle de croissance qui ne se limite pas à la chasse aux trophées année après année."

Après dix ans de disette, pas sûr que les supporters de l’OL et la direction soient vraiment du même avis…