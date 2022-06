OL - Mercato : Kadewere à la relance dans un club de Ligue 1 ?

Barré à l’OL où il a peu joué la saison dernière, Tino Kadewere intéresserait Brest. A la recherche d’un attaquant, le club breton aurait coché le Lyonnais dans sa liste.

Il y a quelques jours, Tino Kadewere et son entourage ont déclaré vouloir avoir une réunion avec la direction de l’OL. En cause ? Le faible temps de jeu de l’attaquant lyonnais cette saison (20 matchs et un but) mais aussi une mise au point sur le futur de l’ancien Havrais. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club lyonnais, Tino Kadewere est prêt "à honorer son contrat mais dispose de quelques touches" comme l’a avoué son frère au média zimbabwéen The Herald. Miné par les blessures et un cruel manque de confiance cette saison, l’attaquant n’a pas réussi à confirmer les promesses aperçues au moment de son arrivée à l'été 2020 avec notamment ce doublé salvateur contre Saint-Etienne en novembre de cette même année.

20 matchs et un seul but pour Kadewere cette saison

Relégué dans la rotation de Peter Bosz avec notamment un temps de jeu plus important accordé à Bradley Barcola en fin de saison, Kadewere se pose logiquement des questions et ne devrait pas être retenu en cas d’offre intéressante d’un club. Le Stade brestois sera-t-il l’heureux élu ? Il est bien trop tôt pour le dire mais le club breton suivrait avec attention la situation de l’ancien buteur du Havre d’après Le Télégramme. Reste à savoir si l’OL serait ouvert à l’idée d’un prêt afin que le joueur se relance et voit sa valeur remonter ou un transfert sec dès cet été avec encore deux ans de contrat…