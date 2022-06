OL : la conjoncture économique en France "a favorisé l’attrait américain"

Si l’annonce des nouveaux investisseurs se fait toujours attendre, les offres proviendraient des Etats-Unis pour prendre la suite de Pathé et IDG Capital. Tout sauf une surprise tant l’attrait économique est important en France.

L’annonce du probable retour d’Alexandre Lacazette a permis de mettre entre parenthèse l’attente concernant les nouveaux investisseurs. A Lyon, le mercato ainsi que le futur institutionnel lyonnais sont au centre des discussions depuis la fin du championnat. Certains estiment que les deux dossiers sont liés, l’arrivée d’un nouvel investisseur permettant de peut-être pouvoir investir plus massivement malgré l’absence de coupe d’Europe, mais pour le moment, c’est toujours le statu quo dans la quête d’un ou plusieurs remplaçants pour prendre la suite de Pathé et IDG Capital.

Jean-Michel Aulas travaille d’arrache pied pour enfin faire une annonce sans que les lignes ne bougent même si le président de l’OL disposerait de quatre offres. Quatre dossiers qui proviendraient des Etats-Unis. Tout sauf une surprise tant l’arrivée de fonds d’investissement d’outre-Atlantique est devenue monnaie courante depuis quelques mois en France. "Avec le Covid-19 et le fiasco de Mediapro, il y a eu une vraie opportunité pour ces fonds et un vrai besoin pour les clubs qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser, nous décrit Jérémie Bastien, maître de Conférences en Sciences Économiques à Reims et chercheur pour le CDES. Le prix est plus bas que la valeur réelle et les investisseurs s’y engouffrent en sachant et en misant sur une reprise de l’activité en France avec l’augmentation des droits TV, une meilleure valorisation des joueurs."

L'OL a bonne presse aux Etats-Unis

Voir des fonds d’investissement quelle que soit leur nationalité s’engouffrer dans le capital des clubs est pourtant un phénomène assez récent. Quand investir dans le football a toujours été vu comme non rentable financièrement, ces consortiums ont mis un grand coup de balai à ces préjugés avec les différentes crises économiques qui ont touché l’Europe. Quand la législation américaine est plutôt rigide avec une interdiction d’investir dans plus de 20% du capital des franchises quand il s'agit de fonds d'investissement, celles en Europe et en France sont plus 'laxistes'. Si le Red Star, Toulouse ou Angers sont récemment passés sous pavillon américain, c’est avant tout par des opportunités de marché économique favorable aux Américains qui sont presque, selon l'économiste rémois, "inciter à poser leurs valises. La Ligue 1 est devenue un terrain très fertile. S’il n’y avait pas eu la crise du Covid-19, je ne pense pas que ces fonds auraient autant investi en France."

Et l’OL dans tout ça ? Le club reste sur sa saison la moins réussie de ces 25 dernières années et ce n’est pas pour déplaire à ces investisseurs comme John Textor, qui a confirmé son attrait pour la France samedi. La valorisation du club en a pris un petit coup et l’opportunité est donc intéressante. Seulement, il ne faut s’y tromper. Malgré cette dernière saison chaotique, l’OL a bonne réputation de l’autre côté de l’Atlantique, encore plus depuis le rachat de la franchise d’OL Reign en NWSL.

Plus de profits que de sportif pour les fonds d'investissement ?

Le club de Jean-Michel Aulas est côté en bourse ce qui rassure mais c’est surtout sur la diversification de ses revenus que le club fait la différence. Dans un pays comme les Etats-Unis qui aime l’entertainement, le modèle économique lyonnais a de quoi séduire avec un stade qui appartient au club, une zone d’activité avec OL Vallée en perpétuel développement. L’OL a réussi à se diversifier et c’est clairement ce qui plairait à ces investisseurs venus de chez l’Oncle Sam.

"Depuis des années, l’OL est vu comme un club bien géré, certainement le mieux géré de France donc c’est forcément un élément important pour les investisseurs. Le club a réussi à diversifier ses revenus avec des activités hors sportif. Ça rentre donc parfaitement dans la logique de rentabilité voulue par ces investisseurs, note Jérémie Bastien. L’OL est côté en bourse donc il y a forcément une logique de devoir être à l’équilibre et donc de ne pas dans le rouge. C’est un élément rassurant en plus du fait que le club a les reins solides et donc une faible incertitude sur le côté rentabilité."

Finalement, la question est de savoir ce que ces investisseurs pourraient réellement apporter… Les derniers exemples en date en France avec Bordeaux notamment montrent que la recherche de profit est peut-être bien supérieure à celle de l’enjeu sportif. Les deux sont corrélées mais peuvent-ils faire bon ménage à Lyon ? A la différence d’un Roman Abramovitch qui voyait Chelsea comme un jouet et dépensait sans compter pour gagner, ce ne semble pas être la stratégie des fonds d’investissement qui "voient les clubs comme une nouvelle carte pour faire des bénéfices."