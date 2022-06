NWSL : l’OL Reign défait pour la deuxième fois de la saison

Après deux victoires de suite, l’OL Reign n’a pas réussi à faire la passe de trois. La franchise américaine s’est inclinée (1-0), samedi, sur la pelouse de Chicago.

Elles n’avaient plus gouté à la défaite depuis le match d’ouverture de cette nouvelle saison de NWSL. Battu par Washington (1-0) lors de la 1re journée début mai, l’OL Reign avait ensuite enchaîné trois nuls et restait depuis sur deux victoires de suite en championnat. Une belle série qui avait permis à la franchise américaine de l’OL Groupe de remonter au classement avant le déplacement à Chicago.

Dans l’Illinois, les joueuses de Lara Harvey n’ont pas réussi à faire la passe de trois victoires, ce qui aurait pu leur permettre de se retrouver dauphines du San Diego Waves, qu’elles avaient battu lors de la dernière journée. Sans Megan Rapinoe, l’OL Reign ne s’est pas montré dominateur avec encore un réel déficit sur le secteur offensif avec seulement cinq tirs dont un seul cadré. En face, Chicago s’est montré plus précis et le quatrième but de Mallory Pugh cette saison a été suffisant pour la franchise illinoise. Grâce à cette victoire, Chicago (11 points) repasse devant l’OL Reign (9 points), qui retrouvera San Diego lors de la prochaine journée le 12 juin prochain.