OL : "L’organigramme du club est un vrai problème" pour Sidney Govou

Après la saison chaotique de l’OL en Ligue 1, Jean-Michel Aulas a annoncé de grands changements pour l’été. Seulement, le flou reste toujours présent autour de l’organigramme sportif au sein de la direction avec les rôles de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot.

A saison ratée, grandes décisions. La saison n’était pas encore totalement finie que Jean-Michel Aulas avait mis les pieds dans le plat pour annoncer les contours de la suivante, début mai. Pour la deuxième fois en trois ans, l’OL va se retrouver sans Coupe d’Europe et cette fois-ci, ce ne sera pas à cause du Covid-19 et de l’arrêt prématuré de la Ligue 1. A force de faire les montagnes russes, les hommes de Peter Bosz ont payé pour voir et ils ont échoué. Face à cette situation, Aulas a donc annoncé que des choses allaient changer notamment dans l’effectif. En attendant l’officialisation de l’arrivée d’Alexandre Lacazette, l’OL travaille un plan d'action avec Peter Bosz pour lui donner la matière dont il a besoin pour mettre en place ses préceptes. Avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, c’est donc main dans la main que le trio fort du sportif lyonnais travaille. Seulement, qui dirige vraiment ?

"L’OL est un des rares clubs en Europe où il est compliqué de savoir qui fait quoi dans l’aspect sportif. C’est un vrai problème, a noté Sidney Govou dans les colonnes du Progrès. Je pense qu’il faut plus d’ordre. Il n’y a rien de pire qu’un club où personne ne parle de façon officielle, surtout quand ça va mal. Il faut une organisation structurée, avec une tête qui parle."

Un dépassement de fonction pour Cheyrou ?

A chaque crise, Jean-Michel Aulas est obligé de monter au front et le départ de Juninho comme directeur sportif a laissé un vide. L’ancienne légende de Gerland n’est pas exempte de tout reproche dans la situation actuelle lyonnaise mais avait au moins le mérite de prendre la parole et taper du poing sur la table quand il le fallait. Peut-être pas de la manière la plus diplomatique par moment mais cette absence de directeur sportif manque cruellement à l’OL désormais. "Juni, ça restera un échec, dans la gestion de l’homme. Le président s’est trompé, il n’était pas adapté pour l’instant à jouer ce rôle-là, a poursuivi l'ancien ailier lyonnais. Ça s’est vu dans sa gestion des émotions, dans sa gestion humaine d’un vestiaire, dans sa relation avec Vincent Ponsot. C’est quelqu’un de bien dans la vie, que j’apprécie. Il a des compétences mais pas forcément pour ce poste-là."

Au moment des prolongations de Wendie Renard et Maxence Caqueret, il avait été demandé au trio Cheyrou - Aulas - Ponsot qui parlait football dans le club. En tant de 'directeur du football', cette charge devrait revenir à Vincent Ponsot mais ce dernier avait pourtant avoué qu’il n’avait pas les capacités et qualités pour prendre toutes les décisions dans ce domaine, laissant ce rôle à Bruno Cheyrou, pourtant qualifié de chef de la cellule de recrutement. Le trio répète à l’unisson que ce cas de figure avait déjà fonctionné sous le règne de Bruno Genesio avec Florian Maurice en lieu et place de Cheyrou et que cette méthode avait fait ses preuves. Mais dans la restructuration estivale, définir les postes au sein même de l’institution devrait en faire partie également.