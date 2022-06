L’OL "discute toujours avec les supporters, même en périodes difficiles"

En plus d’avoir été chaotique sur le terrain, la saison de l’OL l’a également été dans les tribunes. Au moment de faire le bilan, Xavier Pierrot assure que le dialogue est toujours maintenu mais que "le club reste au-dessus de tout".

Avec l’arrivée de Peter Bosz, le retour des supporters en tribunes et des ambitions de podium clairement annoncées, la saison 2021-2022 devait être celle du renouveau pour l’OL. Celle qui allait enfin remettre le club au niveau qui est le sien depuis deux décennies. Il n’en a finalement rien été avec, à la conclusion, l’un des pires bilans du club lyonnais depuis 25 ans… Si la saison s’est terminée avec un joli feu d’artifice pour la réception de Nantes, l’ambiance n’a pas été à la fête durant tout cet exercice, bien au contraire. La fracture entre supporters et joueurs a été plus que visible entre les sifflets à l’encontre de Léo Dubois et Houssem Aouar ou l’altercation avec Karl Toko-Ekambi. De quoi donner un peu plus de travail à Jean-Michel Aulas, toujours prêt à faire le tampon…

"La paix sociale, je n'aime pas cette expression. On négocie car les ultras représentent une part du club et c'est normal, ils ont un point de vue, des demandes, nous aussi, a déclaré Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du Parc OL, dans L’Equipe. Une discussion s'engage et on trouve donc un compromis pour le bien du club, qui est notre intérêt commun."

Pierrot : "Le club doit être au-dessus de tout"

Il y a quelques semaines, dans l’émission spéciale "Tant qu'il y aura des Gones" qui leur était dédiée, les Bad Gones avaient assuré qu’une rencontre aurait lieu à la fin de la saison avec la direction afin de faire table rase de cette saison ainsi que pour faire part de leurs demandes avec notamment une plus grande proximité avec les joueurs. Une tâche qui s’annonce difficile tant les Lyonnais n’ont pas manqué de pointer du doigt l’attitude de certains supporters ayant coûté notamment un point après le jet de bouteille dans l’Olympico ou l’exclusion en Coupe de France au moment des affrontements lors du match contre le Paris FC. L’OL veut que les choses s’arrangent pour que tout le monde y trouve son compte et que le club en sorte grandi mais assure que rien ne sera plus important que l’institution.

"On dialogue toujours, même dans les périodes les plus difficiles, car nous avons une relation de confiance. Le club doit être au-dessus de tout, les joueurs passent, les dirigeants passent, les supporters restent. Ces derniers nous le rappellent souvent. Mais notre président (Jean-Michel Aulas) est là depuis plus longtemps que certains, note Xavier Pierrot. Le club doit être plus fort, au-dessus de tout. On sanctionne quand c'est punissable, même si ce n'est pas facile. On n'hésite pas quand les limites sont dépassées."

Elles l’ont été cette saison et tout le monde espère désormais que le nouvel exercice qui arrive soit vraiment celui de renouveau…