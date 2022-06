En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar a un bon de sortie et veut partir. Ayant déjà reçu des offres, le milieu de terrain les a pour l’instant rejetées.

Quand un enfant du club va faire son retour à l’OL, un autre va-t-il faire ses valises ? Pendant que tout Lyon retient son souffle en attendant l’officialisation de l’arrivée d’Alexandre Lacazette, Houssem Aouar est parti lui se ressourcer. D’abord en famille en Algérie avant de prendre la direction de Dubaï ces derniers jours. Loin de Lyon, le milieu de terrain n’en oublie pas pour autant son avenir. En fin de contrat avec l’OL dans un an, Aouar est à la croisée des chemins après une saison en demi-teinte et un rendement loin de celui attendu par les supporters.

Aouar veut partir

Avec seulement douze mois sur le contrat du joueur formé à l’OL Académie, le club lyonnais est bien évidemment à l’écoute des offres et ne fermera pas la porte. De son côté, Houssem Aouar veut partir et son intégration à l’agence ICM Stellar en janvier dernier a clairement été un pas dans cette direction. Annoncé dans le viseur du Real Betis ou d’un club italien et anglais, celui qui a grandi à Villeurbanne n’a pas encore trouvé chaussure à son pied puisqu’il a pour l’instant repoussé toutes les offres qu’il a reçues ces derniers jours et semaines. Le mercato n'ouvre que le 10 juin mais l'été d'Aouar s'annonce quoi qu'il arrive agité.