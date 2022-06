OL - Mercato : Flamengo met Thiago Mendes en stand-by

Cherchant à le recruter depuis deux mercato, Flamengo a mis la piste Thiago Mendes sur pause. Le club brésilien viserait désormais d’autres milieux avant le Lyonnais.

On dit souvent que tout va très vite dans le football dans un sens comme dans l’autre. Ce n’est pas Thiago Mendes qui dira le contraire. Recruté à Lille en 2019 par Juninho, le milieu de terrain brésilien n’a jamais fait l’unanimité à l’OL, au point d’être sifflé à de nombreuses reprises par le public lyonnais. Et il y a eu cette dernière saison, celle du renouveau pour Mendes aussi bien sur le terrain qu’auprès des fans. Par la force des choses et des blessures de certains coéquipiers, le Brésilien s’est retrouvé à jouer les pompiers de service pour Peter Bosz. Barré au milieu, Thiago Mendes a trouvé un vrai salut en défense centrale (37 matchs) aux côtés de Castello Lukeba. Ils ont formé une paire plutôt intéressante et solide, permettant à l’ancien Lillois de faire partie des rares satisfactions lyonnaises de la saison.

Flamengo n'aurait pas apprécié les deux refus

De quoi relancer son avenir à l’OL, lui qui était presque vu comme un indésirable lors des derniers marchés de transferts ? Dans une interview qu’il nous avait accordée (lien ici), Thiago Mendes n’avait fermé aucune porte. Sous contrat jusqu’en 2023 comme beaucoup de ses coéquipiers, le milieu reconverti défenseur ne sera certainement pas retenu en cas d’offres intéressantes. A la différence des derniers mercato, la direction de l’OL ne devrait pas en recevoir de Flamengo d’après le journal brésilien O Dia. Echaudé par les deux refus lyonnais ces derniers mois, le club brésilien aurait mis le dossier Thiago Mendes en stand-by pour cet été, plaçant "d'autres noms devant lui. Et de grands noms" comme l'a déclaré une personne du club au média auriverde. S’il reste sur les radars de Flamengo, Thiago Mendes n’est désormais plus une priorité.