OL - Mercato : Moussa Dembélé dispose de deux offres anglaises

En attendant le retour d’Alexandre Lacazette à l’OL, plane toujours un doute autour de Moussa Dembélé. En fin de contrat en juin 2023, l’attaquant dispose d'offres mais n’est pas pressé de plier bagage.

Entre Rhône et Saône, c’est l’effervescence depuis maintenant deux jours. Tous les supporters de l’OL n’attendent qu’une chose : l’officialisation du retour d’Alexandre Lacazette. Une réelle éclaircie dans le ciel moribond lyonnais après une saison 2021-2022 à oublier et mettre à la poubelle. L’arrivée du bientôt futur ex-Lyonnais doit être l’élément déclencheur du grand ménage attendu à Décines pour permettre à Peter Bosz et tout un club de redresser la barre. Ce retour peut également poser la question de la compatibilité entre Lacazette et Moussa Dembélé ou tout simplement d'un possible avenir commun entre les deux joueurs. Dans le marasme lyonnais, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow a été l’un des rares à tenir son rôle avec 21 buts inscrits en Ligue 1 et un statut de leader qui s’est façonné au fil des semaines et des matchs.

L'OL et Dembélé, deux optiques différentes

Ce rôle, Alexandre Lacazette est amené à l’endosser une fois l’officialisation de son retour entérinée et l’avenir de Dembélé se retrouve forcément parmi les discussions. Grâce à sa bonne saison, Moussa Dembélé a vu sa cote remonter en flèche sur le marché des transferts. A l’heure d’écrire ces lignes, l’attaquant français dispose de deux offres émanant d’Angleterre. Un championnat qui correspond à son style de jeu mais il n’est pas pressé. En effet, il souhaite clairement aller à la fin de son contrat avec l’OL qui se termine dans un an avant d’ensuite avoir la possibilité de choisir son futur club. L’ayant recruté 22 millions d’euros en 2018 un an après le départ de Lacazette, le club aimerait lui profiter de la belle cote du n°9 pour récupérer une partie de sa mise en ces temps difficiles.