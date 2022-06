France - Danemark (1-2) : Karim Benzema (ex-OL) buteur dans la défaite

Titulaire à la pointe de l’attaque française, Karim Benzema a encore marqué avec les Bleus. L’ancien buteur lyonnais n’a malheureusement pas empêché la défaite de l'équipe de France contre le Danemark (2-1).

Un but de plus dans cette saison stratosphérique de Karim Benzema. Vendredi soir, une semaine après avoir décroché sa 5e Ligue des champions sur cette même pelouse, l’attaquant français a trouvé le chemin des filets pour la 50e fois en 2021-2022, en ouvrant le score pour l’équipe de France contre le Danemark. Ce 6e but de l’année avec les Bleus au terme d’un une-deux de grande classe avec Christophe Nkunku puis de deux dribbles de Benzema dans la surface n’a malheureusement pas empêché la première défaite de la France depuis novembre 2020 pour son entrée en matière en Ligue des Nations.

Platini dans le viseur

Avec ce nouveau but inscrit pour sa 95e sélections en Bleus, Karim Benzema continue petit à petit à faire son retard sur les meilleurs buteurs français de l’histoire. Ayant trouvé le chemin des filets à 37 reprises depuis ses débuts avec le maillot frappé du coq en mars 2007, l’ancien attaquant de l’OL est désormais à quatre longueurs de Michel Platini et cinq du podium et Antoine Griezmann (42).