OL - Mercato : Cherki a une proposition de prolongation entre les mains

En fin de contrat avec l’OL en juin 2023, Rayan Cherki n’a toujours pas prolongé. Blessé depuis février, le Lyonnais est sur le retour et son club formateur souhaite le garder pour faire partie du nouveau projet.

Sur les réseaux sociaux, le club ainsi que le joueur multiplient les vidéos afin de rassurer les supporters. Blessé à Monaco en février dernier, Rayan Cherki avait dû faire une croix sur la fin de saison de l’OL et se projeter sur la prochaine. Ayant entrepris sa rééducation depuis, l’ailier ou meneur lyonnais est sur le chemin du retour et a déjà commencé à retoucher le ballon de manière individuelle. Une bonne nouvelle qui pourrait également accélérer les discussions concernant son avenir. Ces dernières avaient été mises en stand-by avec la blessure mais ont repris depuis comme l’avait annoncé Jean-Michel Aulas au moment de la prolongation de Maxence Caqueret à l’OL jusqu’en 2026.

L'OL compte sur Cherki

Avec le milieu des Espoirs, Rayan Cherki (18 ans) fait partie de cet ADN local qui doit être mis en avant dès la saison prochaine et le club lyonnais ne veut clairement pas voir sa pépite partir libre en juin 2023 malgré une dernière saison en demi-teinte (2 but et 4 passes en 20 matchs). La direction a rencontré l’entourage du joueur et ce dernier dispose désormais d’une proposition de prolongation entre les mains. Dans son processus de mise en avant de la formation à la lyonnaise, l’OL souhaite garder Cherki et compte sur le retour d’Alexandre Lacazette et de ce rôle de grand frère qui lui sera confié pour faire progresser et encadrer la jeunesse du cru amenée à prendre le "pouvoir". Une classe biberon dont fait partie Rayan Cherki.