OL : Malcolm Barcola et le Togo tenus en échec (2-2) par l’Eswatini

Titulaire avec le Togo, Malcolm Barcola n’a pas gardé sa cage inviolée. Pour le premier match des éliminatoires de la CAN 2023, le gardien de l’OL s’est incliné à deux reprises, poussant le Togo à concéder le nul contre l’Eswatini (2-2).

En attendant la fin officielle de son contrat avec l’OL le 30 juin prochain et de trouver un nouveau point de chute, Malcolm Barcola profite du rassemblement estival avec le Togo pour engranger du temps de jeu et prouver sa valeur auprès de possibles clubs intéressés. International togolais depuis septembre 2019, le gardien lyonnais a connu sa 17e sélection, vendredi pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Opposé à l’Eswatini, le Togo a mal débuté cette campagne à domicile puisque les Eperviers ont concédé le nul (2-2) dans les ultimes instants de la partie. Déjà trompé par Ndzinisa à cinq minutes de la fin, Barcola n’a rien pu faire pour empêcher Ngwenya d’égaliser à la 95e minute alors que le Togo avait trouvé le moyen de repasser devant au score juste avant le temps additionnel. Prochain rendez-vous pour Malcolm Barcola et les Togolais, le 7 juin face au Cap-Vert dans une rencontre qui se jouera au Maroc.