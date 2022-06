Lacazette au moment de son 100e but avec l’OL (AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES)

Malgré son départ en 2017, Alexandre Lacazette reste le dernier attaquant de Ligue 1 à avoir fini meilleur buteur d’une saison en dehors des joueurs du PSG. C'était en 2014-2015 et l'OL avait terminé 2e derrière le club parisien.

Avec ses 28 buts inscrits en 38 journées, Kylian Mbappé a logiquement fini meilleur buteur du championnat de France cette saison. Malgré la concurrence de Wissam Ben Yedder, Martin Terrier et Moussa Dembélé, l’attaquant du PSG n’a pas tremblé pour s’offrir une quatrième distinction consécutive dans cette catégorie. Il n’est plus qu’à une longueur de rattraper les records de Jean-Pierre Papin et Carlos Bianchi, élus meilleurs buteurs à cinq reprises. La domination de Mbappé sera-t-elle mise à mal par Alexandre Lacazette ? Il faut déjà attendre d’être complètement sûr que le désormais ex-attaquant d’Arsenal rejoigne bien l’Olympique lyonnais mais si l’officialisation tombe, Lacazette connaîtra déjà la recette.

27 buts en 2014-2015

En attendant de le voir apposer sa signature sur le contrat qui l’attend à Lyon, l’homme aux 129 réalisations avec l’OL reste à ce jour le dernier meilleur buteur de Ligue 1 à ne pas l’avoir été sous le maillot du PSG. Depuis maintenant dix saisons, le club parisien truste ce classement que ce soit avec Zlatan Ibrahimovic (3 fois), Edinson Cavani (2 fois) et donc Kylian Mbappé. Seule entorse à cette règle presque établie ? La saison 2014-2015 avec l’unique titre de meilleur buteur de Ligue 1 dans la carrière d’Alexandre Lacazette. Il avait alors fini à 27 réalisations, une de moins que Mbappé cette saison. A la différence que l’OL n’avait pas réussi à décrocher le titre, finissant dauphin du PSG…