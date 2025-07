À Lyon, tout le monde retient son souffle

Depuis quelques minutes ce mercredi, la délégation de l’OL tente de convaincre la commission d’appel de la DNCG de ne pas faire descendre le club. Entre Rhône et Saône, l’attente et l’angoisse ont pris possession de l’environnement lyonnais.

C’est un jour sans fin qui a débuté depuis quelques minutes désormais. Deux semaines après un premier passage devant la DNCG qui se voulait rassurant, l’OL se présente cette fois devant la commission d’appel du gendarme financier. Car, le 24 juin dernier, tout ne s’est pas passé comme prévu avec cette relégation administrative confirmée en Ligue 2. Un coup sur la tête des dirigeants lyonnais, qui a poussé à revoir toute l’organisation, à commencer par la présence de John Textor dans le quotidien du club. Chez les supporters également, le ciel leur est tombé sur la tête et depuis deux semaines, il est difficile de faire vraiment bonne figure. "Même mes collègues n’osaient pas me chambrer", nous avouait récemment dans un sourire Maxence.

Ne plus voir l’OL en Ligue 1, personne ne l’imagine réellement et pas seulement entre Rhône et Saône. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre la commission d’appel ? Il en faudra plus, même si certains soutiens peuvent peser dans la balance. Néanmoins, c’est avant tout sur l’aspect économique que l’OL est jugé depuis quelques minutes désormais.

"Jamais eu cette peur de jouer la survie du club"

Une donnée qui a été bafouée ces derniers mois par John Textor et qui plonge tout l’environnement lyonnais dans le doute. Malgré le plan d’austérité que souhaite mettre en place Michele Kang, l’OL peut-il survivre à tout ça ? C’est une grande question. Sans la Ligue 1, la question a déjà trouvé sa réponse et elle est malheureusement négative. Depuis minuit, c’est tout un club, toute une ville qui ont arrêté de respirer, suspendus à la décision finale qui n’arrivera qu’en fin d’après-midi.

Sur les réseaux sociaux comme X, les messages ont fleuri. Non pas d’espoir, mais d’une inquiétude certaine. "Je pense que c’est notre dernier soir en qualité de supporters d’un club de ligue 1 et peut-être même supporter de l’OL tel qu’on le connaît…", a écrit @Poups___. "Des journées à se lever avec l'excitation de jouer une partie de l'histoire de notre club avec la Ligue des champions, un peu d'appréhension, de peur aussi. Mais jamais cette peur-là, celle de jouer notre survie", du côté de Kamu. "Bon aujourd’hui c’est le Jour J. On va espérer fort une happy end comme dans les films américains, John Textor en moins.", pour Khaled Karouri, ancien journaliste aujourd'hui agent de communication de joueurs. Peut-être bien le meilleur résumé de ce que vit l’OL ce mercredi : vivre ou mourir.