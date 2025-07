Mardi, Marie Barsacq, ministre des Sports, a rencontré la présidente de l'OL Lyonnes, Michele Kang, qui préparait à Paris le passage devant la DNCG.

En marge de l'audience avec la commission d'appel de la DNCG, Michele Kang s'active en coulisses pour sauver l'OL d'une relégation en Ligue 2. De son côté, John Textor, qui a échoué à mainte reprise à remplir les conditions attendues par le gendarme financier du football français, a été démis de ses fonctions de président du club rhodanien. C'est donc la femme d'affaires américaine qui a pris le relais, épaulée par Michael Gerlinger. Quelques heures avant ce passage crucial, Michele Kang a été reçue mardi soir par Marie Barsacq.

Un rapport sur la parité dans l'encadrement sportif

La ministre des Sports et Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, ont reçu un rapport dont le sujet est la parité dans l'encadrement sportif. Hélas, il révèle une réalité tenace : les femmes restent largement absentes des sphères de pouvoir dans le sport. Qu’il s’agisse de l’encadrement, de l’arbitrage, de la direction ou de la gouvernance, leur présence demeure marginale. Quotas dans les postes clés, accompagnement vers les métiers du sport, conditionnement des subventions… Ainsi, le rapport avance plusieurs pistes concrètes qui seront examinées.

Michele Kang présente pour cette réunion

À l'occasion de ce rendez-vous politique, Michele Kang était invitée par le gouvernement. Elle qui est à la fois présidente de l'OL Lyonnes et de l'Olympique lyonnais. "Ce soir, j’ai eu le plaisir de recevoir Michele Kang, propriétaire de l’Olympique lyonnais. Elle est engagée de longue date pour le développement du sport féminin à l’échelle internationale. Nous partageons la même conviction. Le sport féminin constitue un terrain d’avenir, tant sur le plan sportif qu’économique et sociétal", déclare Marie Barsacq sur LinkedIn.

De plus, la ministre des Sports ajoute : "Et c'est un pari gagnant. L’Euro 2025 en Suisse a déjà battu son record de billets vendus, preuve de l’engouement croissant du public. Dans la foulée, j’ai réuni des sportives, dirigeantes, entrepreneuses et financeurs engagés, pour partager les retours d’expérience du terrain et nourrir nos réflexions collectives. Nous poursuivrons notre action pour structurer durablement le sport d’élite féminin."