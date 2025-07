Un supporter de l'OL prêt "à vendre sa voiture pour sauver le club"

Un peu de légèreté en ces temps incertains. Alexis, un fan de l'OL, a donné le sourire aux Lyonnais avec une pancarte cocasse.

C'est l'image sympathique de cette journée à suspense pour l'OL. Alors que la direction rhodanienne passe devant la commission d'appel de la DNCG, un supporter lyonnais a décidé de prendre avec humour la situation de son équipe de coeur.

En effet, ce mercredi, Alexis a pris place à quelques pas du siège de la Fédération française de football où Michele Kang et Michael Gerlinger représentent l'Olympique lyonnais pour la fameuse audition. De son côté, le supporter rhodanien a peut-être trouvé une solution pour aider son club. Il s'est fait remarqué avec une affiche sur laquelle on peut lire "206+ à vendre pour sauver l'OL. 125.000 kilomètres, bon état. Prix à débattre."

"C'est un petit soutien pour mon club"

Avec une pointe d'ironie, Alexis a évoqué la situation de l'OL au micro de RMC Sport. "Pour le symbole et pour rigoler un peu, dédramatiser cette ambiance. Je me suis dit "bon, ma voiture je m'en sers plus trop, je peux la vendre. Est-ce que je donnerais pas les fonds à l'OL pour voir si ça peut faire bouger le budget ou avoir des infos, pourquoi pas ?" J'arrive fenêtres ouvertes avec de la musique si ça peut faire passer le dossier pour rester en Ligue 1. C’est un petit soutien pour mon club en cette journée un peu difficile", déclare-t-il.

De plus, il se projette sur l'avenir de son club. "On ne sait pas ce qui peut se passer. On espère une issue positive, on soutiendra toujours le club quoi qu’il arrive. J’attends des réponses. Même si le contexte est positif (avec un maintien en L1), il faudra des solutions pour l’avenir. Pour que le club reste en Ligue 1 de façon pérenne, histoire que ce gros club du paysage du foot français puisse survivre correctement. Même si on sait que les prochaines années vont être difficiles", conclut-il.