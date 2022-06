OL - Rachat : Jean-Michel Aulas annonce l’existence d’une 4e offre

Au lendemain du conseil d’administration, Jean-Michel Aulas a annoncé espérer que la date du 23 juin soit respectée pour annoncer le futur repreneur. Le président lyonnais en a profité pour assurer l’existence d’une quatrième offre, toujours en provenance des Etats-Unis.

C’est presque une course contre la montre qui s’est engagée du côté de Décines depuis quelques jours. En annonçant la date butoir du 23 juin pour trouver le futur actionnaire choisi pour reprendre les parts de Pathé et IDG Capital, Jean-Michel Aulas a souhaité accélérer un processus de rachat qui prend sûrement plus de temps qu’il ne l’avait imaginé. Jeudi, le président lyonnais était bien évidemment présent pour le conseil d’administration avec pour thème la lecture approfondie des trois offres de rachat sur la table et provenant toutes des Etats-Unis. Mais finalement Foster Gillet, Iconic sports acquisition et John Textor ne sont pas les seuls sur le coup. En voyage à Nice vendredi, Aulas a confirmé l’existence d’un quatrième dossier, toujours en provenance du pays de l’Oncle Sam.

"On a eu un conseil assez long jeudi puisque l’on arrive en phase de décision. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plusieurs offres. Et plus que cela a été dit car il y a une quatrième offre d’un fonds américain, qui est tout à fait prenable, a déclaré le président à L’Equipe. On approche de la décision. J’espère qu’elle sera prise le 23 juin. On a un conseil le 21. Sauf nouvelles informations ce week-end, je pense que l’on en saura plus mardi."

Aulas va garder la main

Le deuxième conseil d’administration qui se tiendra dans quelques jours devrait donc livrer ses premiers éléments de réponse. Une chose est sûre, tout est scruté avec attention et il semble que tous les candidats aient en leur possession les éléments permettant de séduire Jean-Michel Aulas et le CA. Si Gillett faisait office de favori dans l’esprit du président lyonnais avec l’assurance de garder la tête du club, Aulas a avoué que cet objectif est finalement rempli avec l’ensemble des acheteurs potentiels, même John Textor qui aurait été plutôt réticent aux premiers abords.

"Les objectifs que l’on s’était fixés, qui sont bien sûr de répondre à l’attente de sortie des actionnaires qui représentent un plus plus de 40% des parts, mais aussi de renforcer les fonds propres de manière très importante pour déboucher sur un investissement sportif hors du commun, ont été atteints, promet celui qui a fêté ses 35 ans à la tête de l’OL. Et aussi le fait que je puisse garder la main.Ce n’est pas que je le voulais absolument, mais les acheteurs sont tous intéressés à ce que je reste. Ce troisième paramètre est aussi en voie d’être atteint. Ce processus est long et difficile, mais c’est positif."

L’attente de l’annonce se fait longue mais elle devrait donc bientôt prendre fin et peut-être permettre à l’OL de passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts.