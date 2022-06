En fin de contrat dans un an avec l’OL, Rayan Cherki n’a pas encore prolongé. S’il a en sa possession une offre de son club formateur, le jeune Lyonnais est à la croisée des chemins. Porté aux nues et maintenant critiqué à seulement 18 ans, n’est-il finalement pas victime du mal lyonnais d’encenser trop vite, trop jeune, les pépites du centre ?

Il y a eu le feuilleton Maxence Caqueret, il y a maintenant celui de Rayan Cherki. Si la fin du film s’est terminée en apothéose pour Caqueret avec une prolongation de contrat jusqu’en 2026, le doute plane autour du cas Cherki. L’OL discute depuis plusieurs mois avec l’entourage du joueur pour prolonger le bail qui se termine dans un an mais la blessure en février du n°18 lyonnais est venue mettre un frein à ces discussions. Elles ont depuis repris avec une offre concrète faite par la direction comme l’a déclaré Jean-Michel Aulas au moment de l’arrivée d’Alexandre Lacazette.

"J'aimerais bien qu'il s'inscrive dans cette filière et l'occasion du retour d'Alex et d'autres constitue une occasion formidable pour lui de tirer définitivement une projection avec l'Olympique Lyonnais, a estimé le président de l’OL lors de la conférence de presse. Une projection qui lui permettrait de concrétiser son immense talent en mettant de côté les points qui l'ont peut-être freiné dans sa progression."

Aouar, Cherki et El Arouch même combat ?

Cette progression, parlons-en. Dans cette prolongation aux allures d’affaire d’Etat entre Rhône et Saône, beaucoup semble souvent oublier que Rayan Cherki vient seulement de passer la majorité (18 ans) et qu’il reste un joueur perfectible. Le football moderne est devenu un eldorado de précocité, ce qui ne veut pas forcément dire que tout est parfait. La perfection, le Lyonnais est loin de l’avoir atteinte et ce n’est pas forcément ce qu’on lui demande aujourd’hui. Propulsé dans le monde professionnel à seulement 16 ans, Rayan Cherki a vécu une starification qui aujourd’hui lui fait défaut. Entre crochets, buts 'messinesques' ou encore petits ponts à ne plus savoir les classer, le joueur offensif lyonnais a régalé YouTube dès son plus jeune âge, au point d’être mis sur le devant de la scène avant même d’avoir fait ses preuves.

Plutôt que d’avoir suivi une progression constante, il a été porté aux nues peut-être trop vite, trop tôt. Comme un Mohamed El Arouch qui est encensé depuis des mois, le joueur a beau avoir l’entourage pour garder la tête froide, cela ne fait pas tout. "Ce qui a aidé des joueurs comme Messi ou Benzema, c'est qu'ils ont grandi avec des gros joueurs, a avancé Karim Djaziri, ancien conseiller de l'attaquant du Real Madrid sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones. Pour Rayan, on attendait tout de suite de lui qu'il fasse des différences. Il avait 16 ans, même pas le permis de conduire et vous vouliez qu'il tienne l'équipe tout seul ? Et après, dès qu'il n'est pas bon, c'est lui qu'on sort. Je n'ai jamais vu un joueur être content parce qu'il sort ou parce qu'il s'échauffe sans rentrer. Tout le monde lui est tombé dessus pour rien."

A Lyon, on est fier de la formation à la lyonnaise et personne ne s'en plaindra. Voir autant d'attention porté à ce qui se fait dans les catégories de jeunes n'est pas si fréquent dans l'Hexagone. L'exemple le plus notable se trouverait bien à Barcelone avec la Masia mais nombreux sont les de jeunes joueurs (Bojan, Riqui Puig, Xavi Simons...) qui se sont ensuite brûler les ailes. Et c’est peut-être le revers de la médaille de voir des joueurs trop beaux, trop rapidement dans une société où tout doit aller très vite. Toute proportion gardée, l’échantillon de l’expérience n’étant pas le même, le cas d’Houssem Aouar peut s’apparenter à celui que vit actuellement Rayan Cherki. En faisant ses débuts, certes à 19 ans et non 16, le milieu de terrain avait fait monter une attente des plus grandes à Décines, après avoir dominé de la tête et des épaules les catégories de jeunes.

Un diamant brut à polir plus qu'à exposer

Cinq ans après, Aouar est passé de jeune pépite à presque paria dans son club formateur où les supporters n’ont pas hésité à le siffler durant la saison. A force d’avoir des attentes peut-être trop élevées trop vite, l’heure serait donc forcément à la déception. Depuis ses débuts, Cherki n’a certainement pas tout fait correctement et a sûrement une part de responsabilité dans sa situation sportive actuelle mais, il n’est pas le seul coupable. Du joueur au coach en passant par la direction, c’est toute une organisation qui doit se remettre en cause pour le bien de tout le monde.

"Rayan est un génie et les génies, tu ne leur parles pas de la même façon, tu ne les traites pas de la même façon. Je ne dis pas que tu dois les bichonner autrement ça fait une Hatem Ben Arfa mais Rayan est intelligent, ça se voit, a déclaré Djaziri. Si tu lui parles, si tu lui demandes de faire les choses, il va les faire. Je pense qu’il doit changer avant tout son jeu pour s’imposer."

En pleine rééducation après sa blessure au pied contre Monaco en février, Rayan Cherki sera opérationnel au moment de la reprise. Sur les images aperçues sur ses réseaux sociaux, le jeune Lyonnais est d’ailleurs apparu très affuté, à l’image d’un Caqueret qui n’a pas hésité à prendre en volume physique cette saison pour s’imposer encore plus dans l’entrejeu. Peut-être une prise de conscience de ce qu’est le haut niveau mais surtout un début de réponse aux critiques. En jouant au foot pour le plaisir, Rayan Cherki n’a en soi rien à prouver à personne mais son talent brut en a finalement décidé autrement.