OL : prolongé, Thiago Mendes veut "gagner un titre" avec le club

Prolongé un peu à la surprise générale, Thiago Mendes s’inscrit dans la durée à l’OL. Lié jusqu’en 2025 avec le club lyonnais, le Brésilien a de l’ambition.

Elle est presque arrivée comme un cheveu sur la soupe. Vendredi, la prolongation de Thiago Mendes avec l’OL en a surpris plus d’un. A l’heure où celle de Rayan Cherki est attendue par la direction et les supporters, voir le milieu brésilien étendre son bail dans la capitale des Gaules a été une vraie surprise. Avec l’intérêt de Flamengo depuis des mois et une fin de contrat en juin 2023, l’heure était plutôt à un départ. Finalement, la nouvelle polyvalence de Mendes a convaincu la direction de lui offrir deux ans de plus.

Mendes était libre en juin 2023

Après des années compliquées, l’ancien Lillois savoure donc cette prolongation et compte bien s’inscrire dans la durée que ce soit en défense ou au milieu. "Je suis toujours heureux de porter le maillot de l'OL. C'est une étape très importante pour moi. Mon objectif est de pouvoir remporter un titre ici", a-t-il déclaré au média du club.

Le plein d’ambition, Thiago Mendes veut continuer sur sa lancée de la saison écoulée et aider l’OL à retrouver sa place. Néanmoins, cette prolongation peut aussi être vue comme une façon pour l’OL d’assurer ses arrières et d’avoir désormais une marge temporelle pour trouver un futur point de chute au joueur de 30 ans dans les prochains mois.