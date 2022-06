Une semaine après l’ouverture du marché des transferts, l’OL n’a enregistré qu’une signature notable avec celle d’Alexandre Lacazette. Dans un mercato annoncé plutôt calme et assez fermé, le club lyonnais tente d’avancer ses pions comme il le peut pour se renforcer et dégraisser.

Au moment de la prolongation de Maxence Caqueret, Jean-Michel Aulas avait, comme à son habitude, fait des annonces qui avaient fait parler. De la possible arrivée d’Alexandre Lacazette aux prolongations de contrats de Rayan Cherki, le président lyonnais avait promis de mettre les moyens pour permettre à l’OL de retrouver son standing perdu la saison dernière. Une semaine après l’ouverture officielle du mercato estival, le club lyonnais a frappé un grand coup avec le retour libre de Lacazette. Mais c’est pour le moment le seul mouvement d’envergure au sein de l’effectif lyonnais et ce n’est pas une surprise pour Karim Djaziri.

"Tout le monde pensait que ça allait être florissant cette année et je disais que non parce que justement les pertes qu’il y a eu ces deux dernières années n’ont pas été encore résorbées, les droits perdus. Ça va être très calme à part pour 2-3 clubs qui ont de l’argent en Europe, a déclaré l’agent de joueurs sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones lundi. Le marché allemand est très calme, italien aussi. Après c’est un effet pyramidal, si l’argent ne coule pas à flot, il n'y a rien. Ça va être très calme donc il faut réfléchir intelligemment et faire des coups comme l’OL l’a fait avec Lacazette mais il y en a très peu."

Les clubs plus exigeants sur les coûts de transferts

Si le marché est plutôt calme depuis son ouverture le 10 juin, l’OL reste l’un des clubs les plus actifs dans la rubrique transferts notamment en ce qui concerne les possibles arrivées dans la capitale des Gaules. Si rien n’est encore officialisé, ce n’est qu’une question de jours voire d’heures pour que Johann Lepenant soit la troisième recrue lyonnaise de l’été après Rémy Riou et Alexandre Lacazette. Présent sur le plateau de TKYDG, son agent Karim Djaziri avait concédé que le milieu de Caen allait "bientôt signer" et renforcer l’entrejeu de l’OL. En attendant l’officialisation de cette arrivée annoncée par Jean-Michel Aulas lui-même sur beIN Sports, le club discute toujours avec Corentin Tolisso pour le convaincre de revenir à la maison et continuerait à marchander avec Feyenoord pour l’arrivée de Tyrell Malacia, qui serait tombé d'accord personnellement avec le club lyonnais (lien ici), afin de renforcer le côté de gauche de la défense. Mais comme l’a dit Djaziri, le mercato est assez fermé et personne ne fera de concession à l’heure de reprendre le fil après deux années marquées par le Covid. La volonté du club néerlandais de faire grimper les enchères avec un prix à plus de dix millions d'euros désormais en est la preuve.

"L’année dernière, il y avait eu beaucoup de joueurs libres à cause du Covid car c’était difficile de négocier. Les clubs n’achèteront que s’ils vendent, a ajouté l'agent. Les joueurs qui sont en tête de liste vont arriver en début de mercato, après ça va se calmer puis des réajustements à la reprise et le panic-but dans les 15 derniers jours."

Jouer des coudes pour tirer le meilleur profit, l’OL tente aussi de le faire dans le sens des départs mais c’est clairement une autre affaire. Si de nombreux dossiers semblent se décanter ou au moins connaitre des évolutions pour se renforcer, au rayon des départs, c’est le calme plat. L’OL doit vendre avant d’acheter comme de nombreux clubs mais on ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon. Sans avoir défini une liste clairement établie de joueurs à vendre, le club lyonnais ne fermera aucune porte concernant Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Lucas Paquetà. Encore faut-il avoir des offres… Concernant le milieu formé à l’OL, son nom revient un peu partout en Europe que ce soit du côté de l’Espagne avec la Real Sociedad et le FC Séville ou de l’Italie avec l’AS Roma. Seulement, ces supposés intérêts n’ont débouché sur rien de concret et Aouar, qui est en fin de contrat dans un an et souhaiterait découvrir quelque chose de nouveau, a pour l’instant repoussé les offres qu’il a reçues.

Le calme plat au rayon des départs

Du concret, l’OL aimerait bien en avoir sur Lucas Paquetà, qui est annoncé dans le viseur de Newcastle. Nouveaux venus dans la catégorie des clubs riches pouvant presque dépenser sans compter, les Magpies ne sont pas encore passés à l’action pour le meneur brésilien. Pourtant outre-Manche, il se dit que le club serait prêt à casser sa tirelire pour réunir le duo Paquetà - Guimaraes avec une offre de l’ordre de 60 millions d’euros. La Premier League, un championnat que pourrait bien découvrir Moussa Dembélé également, si ce dernier a l’envie de faire ses valises. Ce n’est clairement pas la tendance malgré l’arrivée d’Alexandre Lacazette. Avec encore un an de contrat, l’attaquant français aimerait bien imiter ce qu’a pu faire un Memphis Depay la saison dernière avec un départ libre en juin 2023 et ainsi être libre de choisir sa destination.

Supervisé par Manchester United et Arsenal ces derniers mois d’après Foot Mercato, Moussa Dembélé dispose de deux offres concrètes venues d’Angleterre sans que le nom des clubs n’ait filtré et qu’il n’ait répondu à l’affirmative pour le moment, lui qui n’est donc pas pressé. A Lyon, Peter Bosz souhaitait un grand remue-ménage dans l’effectif mais la réalité du marché pourrait bien mettre un frein à cette envie. Tous les clubs doivent vendre avant d'acheter et c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Il y a bien eu des rumeurs envoyant Jérôme Boateng du côté de la Turquie ou de ce toujours supposé intérêt de Flamengo pour Thiago Mendes mais à l'heure actuelle, cela ne débouche sur rien de concret. Dans un mercato à plusieurs vitesses, l'OL et les supporters lyonnais vont devoir faire preuve de patience.