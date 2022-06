OL : un nouveau conseil d’administration prévu mardi concernant le rachat

Après une première réunion jeudi, le conseil d’administration de l’OL se rassemblera une nouvelle fois mardi. Le futur institutionnel du club avec les trois offres de rachat sera encore discuté.

La date butoir du 23 juin fixée par Jean-Michel Aulas concernant l’avenir de l’OL et la vente du club se rapproche à grand pas sans qu’une décision n’ait été encore prise. Jeudi s’est tenu un conseil d’administration comme révélé par L’Equipe afin d’évoquer plus clairement ce fameux feuilleton 'vente' avec une étude approfondie des trois dossiers sur la table (lien ici) et notamment l’origine des fonds servant à racheter les parts de Pathé (19,38 %) et IDG Capital (19,85 %). Les trois candidats avaient jusqu’à jeudi matin pour déposer officiellement leur dossiers avec toutes les garanties financières.

Encore six jours avant la date butoir

A l’issue de cette réunion, aucune décision n’a été prise afin de savoir qui de Foster Gillett, favori de Jean-Michel Aulas qui souhaite conserver la présidence, Iconic sports acquisition ou John Textor allait faire une entrée fracassante dans le capital de l’OL. Malgré la date fixée par le président Aulas, un soin est logiquement apporté à l'étude des fonds afin de s'éviter toute désillusion future et le quotidien sportif nous apprend qu’un deuxième conseil d’administration va se tenir dans les prochains jours. Mardi, soit deux jours avant le fameux 23 juin annoncé par "JMA", les actionnaires vont de nouveau se réunir avec toujours le même thème à l’ordre du jour. En attendant cette nouvelle réunion, Aulas et toute son équipe vont continuer à discuter et négocier afin de trouver la meilleure solution et la meilleure offre pour la pérennité du club.