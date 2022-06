Mathieu Valbuena a prolongé son contrat avec l’Olympiakos FC pour une saison supplémentaire. Le milieu offensif passé par l’OL évolue au club du Pirée depuis 2019.

Du haut de ses 37 ans, Mathieu Valbuena ne va pas quitter le rectangle vert dans l’immédiat. Le milieu offensif passé par l’OL entre 2015 et 2017 a prolongé jeudi avec l’Olympiakos pour une saison supplémentaire, alors que son bail touchait à sa fin. L’international français évolue au club du Pirée depuis 2019, et y a déjà disputé 120 matchs. Même s’il n’est désormais titulaire qu’à quelques occasions, le natif de Bruges a tout de même inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives cette saison.

Durant sa période lyonnaise, Mathieu Valbuena avait marqué 12 fois en 76 apparitions. Il avait été l’un des protagonistes de l’épopée en Europa League en 2017.