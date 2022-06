Mercato : Marçal (ex-OL) signe à Botafogo sous les yeux de Caçapa

Deux ans après son départ de l’OL, Marçal retourne au Brésil. Le défenseur brésilien s’est engagé avec Botafogo où il y retrouvera un autre ancien Lyonnais, Rafael.

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines mais c’est désormais officiel, la colonie des anciens joueurs de l’OL s’agrandit du côté de Botafogo. Après avoir réussi à attirer Rafael l’année dernière suite à son court passage à Basaksehir, le club brésilien a recruté pour une saison (+ une en option) Fernando Marçal (33 ans).

Caçapa présent à Botafogo

Douze ans après son départ du Brésil, le gaucher fait son retour dans son pays natal après avoir connu le Portugal, la Turquie, la France avec Guingamp puis l’OL (2018-2020) et l’Angleterre ces deux dernières années. Pour l’annonce de cette signature, Claudio Caçapa, l’adjoint de Peter Bosz et qui a connu Rafael et Marçal entre Rhône et Saône, était également présent dans les travées du stade olympique Nilton Santos comme il l’a dévoilé sur son compte Instagram.