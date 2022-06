L'OL confirme les discussions entre plusieurs investisseurs potentiels

A l’heure où l’Américain Foster Gillett semble bien placé pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL, le club rhodanien a confirmé l'existence de discussions entre de potentiels investisseurs.

Le moment pour Jean-Michel Aulas de céder ses pleins pouvoirs n’a jamais semblé aussi proche. Nous apprenons depuis peu que l’homme d’affaires américain Foster Gillett s’apprête à racheter les parts de l’OL détenues à ce jour par Pathé et IDG, en plus d’une partie de celle du président, en offrant 600 M € au total. Il deviendrait par conséquent l’actionnaire majoritaire de la formation rhodanienne, au détriment de celui qui la préside depuis 1987. Aulas pourrait toutefois garder la gouvernance pendant encore un certain temps.

Processus en cours

OL Groupe a rapidement confirmé que cette cession était en cours. Dans un communiqué de presse, la société holding déclare “avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d’une recomposition de son tour de table et d’un renforcement de ses fonds propres.” Il est ensuite indiqué que “le processus est en cours.” Toutefois, “il n’existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutiront à une opération”, peut-on lire.