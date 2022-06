OL - Mercato : Feyenoord fait de la résistance pour Malacia

Face à la cour assidue de l’OL et d’autres clubs, Feyenoord aurait repoussé les premières offres arrivées pour Malacia. Néanmoins, le club néerlandais ne ferme pas la porte à un départ du latéral.

Avec le retour de prêt d’Emerson à Chelsea, Henrique se retrouve désormais bien seul sur le côté gauche de la défense de l’OL. Si certains jeunes comme Hugo Vogel pourraient bien gagner quelques apparitions dans le groupe professionnel la saison prochaine, ils ne sont pas voués à être des titulaires en puissance. Du moins pas à l’heure actuelle. La recherche d’un latéral gauche est donc l’une des priorités de la direction lyonnaise dans ce mercato qui ouvrira ses portes vendredi 10 juin.

Dans cette quête de la perle rare pour épauler Henrique, l’OL aurait déjà ciblé un nom du côté des Pays-Bas. Grâce aux connaissances du football néerlandais de Peter Bosz, le club lyonnais serait sur la piste de Tyrell Malacia, dernier finaliste de la Ligue Europa Conférence avec Feyenoord. Le jeune latéral (22 ans) a fait bonne impression dans cette compétition, au point d’attirer l’oeil de certaines formations européennes. A en croire Voetbal, ces dernières dont l’OL seraient déjà passées à l’attaque mais les premières offres arrivées sur le bureau auraient été rejetées par Feyenoord.

De la concurrence et un prix qui s'envole ?

Cependant, le club néerlandais n’est pas fermé à la discussion et a bien compris que l’avenir de Malacia devrait se trouver ailleurs qu’à Rotterdam. Actuellement avec la sélection néerlandaise pour le rassemblement de juin, le latéral gauche devrait rencontrer ses dirigeants à son retour afin de faire le point et décider de son futur. Face à la concurrence et en attendant la décision de Malacia, Feyenoord se frotte malgré tout les mains. Le club devrait pouvoir faire grimper les enchères et toucher une belle somme pour celui qui a été formé au club et qui reste sous contrat jusqu’en 2024.