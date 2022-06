Anthony Lopes bientôt dans le top 5 des joueurs les plus capés de l'OL

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec 419 matchs à son compteur depuis 2012, Anthony Lopes se rapproche du top 5 des joueurs ayant disputé le plus de rencontres avec l’OL.

A Lyon, les joueurs se succèdent tour à tour avec plus ou moins de réussite, mais lui reste. Voilà pratiquement 10 ans qu'Anthony Lopes surveille les cages de son écurie formatrice, d’abord à Gerland puis au Parc OL depuis janvier 2016. Si son statut d’intouchable avait été remis en question l’été dernier alors que l’OL convoitait André Onana, l'international portugais a montré qu’il avait toujours du ressort. Cette saison encore, le natif de Givors s’est présenté comme le Lyonnais qui a bénéficié du plus grand temps de jeu , en ayant été l’une des rares satisfactions de l’effectif de Peter Bosz pour cet exercice 2021-2022.

Des places à grapiller au classement

En tant qu’homme d’un seul club à 31 ans, le gaucher compte 419 apparitions sous la tunique rhodanienne depuis 2012. Il se situe à la 6e place des joueurs les plus capés de l’Olympique lyonnais, devant Sidney Govou (412) et Anthony Réveillère (400), et se rapproche du 5e échelon, occupé à ce jour par Aimé Mignot (425).

Et l’aventure pourrait s’étendre davantage, puisque Lopes serait en passe de prolonger son contrat jusqu’en 2025, soit pour les trois prochaines années. Alors que le portier dispute en moyenne entre 40 et 50 rencontres par saison, le record de 542 matchs avec l’OL détenu par Serge Chiesa ne semble pas totalement hors de portée pour lui. Un défi à relever ?