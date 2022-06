OL : Anthony Lopes se dirigerait vers une prolongation jusqu’en 2025

Anthony Lopes a été parmi les meilleurs joueurs de l’OL lors de la dernière saison et devrait poursuivre avec son club de coeur. Sous contrat jusqu’en 2023, le gardien devrait bientôt prolonger pour deux saisons supplémentaires.

L’opération séduction dans le projet "ADN OL" continue entre Rhône et Saône. En attendant le retour d’Alexandre Lacazette, le club lyonnais continue d’avancer dans sa stratégie de mettre la formation locale au centre du nouveau projet. Après Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Bradley Barcola durant l’hiver, l’OL a réussi à convaincre Maxence Caqueret de prolonger l’aventure jusqu’en 2026. Un signal fort envoyé par Jean-Michel Aulas qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Des discussions bien moins houleuses

Qui dit amour du maillot lyonnais, dit forcément Anthony Lopes et cette fois-ci, il semblerait bien que les discussions pour une prolongation aient été bien moins compliquées qu’il y a trois ans. D’après nos confrères de L’Equipe, le gardien lyonnais, ayant reçu les félicitations de la rédaction d'O&L dans son conseil de classe, et son club formateur seraient quasiment tombés d’accord pour une prolongation de contrat. En fin de bail dans un an, Lopes devrait poursuivre l’aventure jusqu’en 2025. Une bonne nouvelle pour Peter Bosz qui, après avoir souhaité l’arrivée d’André Onana l’été dernier, n'avait pas hésité à saluer la saison réussie de son portier même si ce dernier aurait certainement aimé avoir un peu moins de travail et une qualification européenne à la fin…