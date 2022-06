OL : avec un Gusto buteur, les Espoirs se rapprochent de l’Euro

En Arménie, l’équipe de France Espoirs n’a laissé aucune chance à son adversaire (4-1). Titulaire comme Maxence Caqueret, Malo Gusto a inscrit son premier but avec les Bleuets.

L’équipe de France Espoirs n’est pas tombée dans le piège arménien. Face au dernier du groupe, les Bleuets n’ont pas douté et se sont offert un succès tranquille (4-1). Avec désormais 8 victoires et un nul dans cette campagne de qualification, la France se rapproche plus que jamais de l’Euro 2023. Cette qualification passera très certainement lors du prochain match contre l’Ukraine. Un succès positif contre son dauphin et les hommes de Sylvain Ripoll prendront la direction de la Géorgie et la Roumanie l’été prochain.

Lukeba encore sur le banc

Pour cette avant-dernière rencontre pour la France, le sélectionneur français avait effectué de nombreux changements avec notamment la titularisation de Malo Gusto. Aligné sur le côté droit de la défense, le latéral de l’OL a vécu une belle soirée avec son premier but en cinq sélections. En trouvant l’ouverture à la 88e minute, Gusto a parachevé le succès français qui s’était dessiné dès la 21e minute grâce à Enzo Le Fée, auteur d’un doublé, avant qu’Amine Gouiri ne fasse le break sue penalty (66e). Si Maxence Caqueret a été une nouvelle fois titulaire et joué une heure, Castello Lukeba a encore fait banquette.