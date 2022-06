OL : à quoi s'attendre avec le "Lacazette 2022" ?

L’officialisation du retour d’Alexandre Lacazette se fait attendre mais il est déjà possible d’imaginer ce que l'attaquant pourrait apporter à l’OL. Cinq ans après son départ, l’attaquant a évolué dans son jeu, de quoi revoir les attentes ?

Les heures passent, les jours aussi et l’OL continue de maintenir le suspense. En ayant vu l'information fuiter peut-être un peu trop tôt, le club a fait monter une attente qui semble aujourd’hui interminable et insoutenable pour les supporters lyonnais. Plus de cinq jours après l’annonce d’un accord de principe avec Alexandre Lacazette, toujours aucune officialisation. Les discussions se poursuivent concernant certains détails mais l’arrivée n’est pas remise en cause. En attendant que tout ce petit monde ne rende ce retour officiel, l’heure est de savoir ce que pourra apporter le "Lacazette nouveau" pour ce deuxième épisode lyonnais.

Un rôle de leader affirmé

Premier point et peut-être le plus important pour l’OL désormais, le retour à une identité lyonnaise avec une tête de gondole pour incarner ce projet dévoilé par Jean-Michel Aulas. Avec Lacazette, le club lyonnais parvient à réunir en un seul joueur quelqu’un capable d’apporter de l’expérience grâce à son séjour à Arsenal mais aussi à certaines soirées endiablées au Parc OL tout en jouant sur la fibre locale.

"Ce retour parait super cohérent en terme de projet. Le club prolonge Caqueret, a une base avec Lukeba et Gusto et peut-être Cherki s’il revient bien. Ils vont vraiment permettre de reconstruire sur l’identité du club, note Arthur Merle, journaliste Eurosport et suiveur assidu de l’OL. Que ce soit en terme de storytelling et même de projet véhiculé en interne aux joueurs, tu veux quelque chose de cohérent. Tu as une vraie ligne directrice avec un changement des mentalités."

En signant le gamin de Mermoz, l’OL s'achète sans le vouloir une paix sociale avec ses supporters et se retrouve avec un joueur capable de faire le lien entre ceux du cru et les autres. Cette saison, Anthony Lopes avait une partie de cette casquette mais avec Lacazette, c’est un step de plus dans cette volonté de créer une vraie unité collective. Lors de sa première aventure, l’attaquant avait déjà montré qu’il avait les épaules pour taper du poing sur la table quand ça n’allait pas. Cinq ans après, ce rôle est d'autant plus intégré en lui, après avoir joué les grands frères chez les Gunners. Une qualité qui a d’ailleurs été mise en avant lors de sa dernière saison moins réussie statistiquement (4 buts seulement).

"Avec le départ d’Aubameyang et ce duo qui peut laisser des regrets, il a récupéré le brassard et s’est montré comme un vrai leader, concède Charles Watts, correspondant à Londres pour Goal. Il a vraiment pris à coeur ce rôle que ce soit en match ou aux entraînements où il arrivait à mêler bonne humeur et sérieux quand il le fallait. Mais la saison dernière a montré que Lacazette a maintenant dépassé son meilleur niveau."

Un profil qui a changé depuis 5 ans

A 31 ans, Alexandre Lacazette est pourtant encore en pleine force de l’âge. Pour bon nombre d’attaquants, cette période correspond à celle où le talent et l’expérience s’expriment le mieux ensemble. A Londres, il reste un goût d’inachevé, à Lyon l’excitation de revoir l’enfant de la ville revenir. Seulement, il faut comprendre que le passage de Lacazette à Arsenal l’a fait évoluer. S’il n’a inscrit que quatre buts la saison dernière, l'explication se trouve à mi-chemin entre le manque de confiance et son rôle joué dans l’effectif. Beaucoup moins buteur dans l’âme si l’on pourrait dire, l'international français s’est réellement mué en une sorte de faux numéro 9 avec des ailiers très rapides comme Saka prenant l’espace.

Ses statistiques avancées sur FBREF le montrent d’ailleurs, il se retrouve bien au-dessus de la moyenne quand il s’agit de travailler pour l’équipe (pression, tacles, interceptions, passes décisives) quand son apport de pur attaquant (xG, tirs) est bien en dessous. Les supporters lyonnais en avaient vu quelques bribes lors de son premier passage mais vont devoir s’habituer. Aujourd’hui, ce sentiment d’attaquant qui décroche n’en est que plus apparent avec ce passage en Premier League mais peut s’intégrer parfaitement aux exigences de Peter Bosz.

"Il est moins buteur mais peut-être plus travailleur dans un rôle de 9 1/2 qui va énormément décrocher, beaucoup défendre et afficher une mentalité qui devrait être irréprochable, poursuit le journaliste Eurosport. Son arrivée peut permettre à Bosz de vraiment installer son plan de jeu avec un 9 très joueur, très travailleur qui va permettre de faire jouer, de lancer dans les espaces des ailiers purs. Ça va libérer de l’espace dans l’axe."

Quid de Dembélé ?

Encore faut-il que la direction de l’OL arrive à mettre la main sur de vrais ailiers… Cette arrivée de Lacazette, qui ne devrait donc plus tarder, pose également la question de la place de Moussa Dembélé. En fin de contrat dans un an, l’attaquant a parfaitement rempli son rôle cette saison avec un statut de meilleur buteur et de capitaine. Des fonctions que le club semble vouloir désormais donner à Lacazette. Les deux sont-ils si incompatible ? Pour Arthur Merle, "ce retour est l’occasion de repartir d’une feuille blanche surtout que les deux voudront être titulaires."

Seulement, Dembélé n'est pas pressé de partir et imaginer un système en 4-4-2 losange ou à plat peut se révéler séduisant. Mais il y a clairement un hic dans ce fantasme. En conservant Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a voulu faire le choix de la continuité et offrir au coach néerlandais ce dont il avait enfin besoin. Dans son expérience récente à l’Ajax, Dortmund et Leverkusen, Bosz s’est appuyé sur un 4-3-3 inamovible et il est aujourd’hui difficile de le voir faire encore des concessions après cette saison ratée. Sur le papier, une association entre Lacazette et Dembélé, deux attaquants aux profils différents mais qui aiment bien jouer en point d’appui, a de quoi être emballante si l'ancien Gunner peut occuper ne serait-ce que la position actuelle de Paquetà mais bien loin dans la réalité lyonnaise. En tout cas, une chose est sûre, Lacazette ne redressera pas la maison OL à lui tout seul. Son arrivée n’est que la première pierre de cette reconstruction.