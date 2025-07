Lucas Perri, gardien de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

En cette période de mercato, Lucas Perri et Adryelson font a priori partie des potentiels départs. Mais en cas de transfert, l'OL devra reverser la moitié des gains à Botafogo.

Contrairement aux étés précédents, ce n'est pas le mercato qui anime la période estivale à Décines. La thématique tourne plutôt autour de la DNCG, et de sa commission d'appel fédérale. En attendant le verdict mercredi, les joueurs ont retrouvé le centre d'entraînement lundi pour la première séance de la préparation. On y retrouvait notamment les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson.

Deux garçons qui alimentent la rubrique des transferts du côté de l'OL. Il faut dire que l'un dispose d'une belle valeur marchande. Tandis que l'autre, le défenseur, n'a jamais pu vraiment avoir sa chance sur la durée à l'Olympique lyonnais.

L'OL avait aligné presque 7 millions d'euros pour les recruter

Ils sont donc susceptibles, mais comme beaucoup de leurs coéquipiers, de quitter le Rhône. Sauf que le club septuple champion de France (2002-2008) a intérêt à sacrément bien négocier s'il est amené à les vendre. En effet, on se souvient qu'à leur arrivée en provenance de Botafogo en janvier 2024, l'opération comprenait 50% à la revente pour la formation carioca. En plus des 6,83 millions d'euros déboursés pour les recruter.

Autrement dit, la moitié des sommes obtenus par l'OL pour ces deux footballeurs reviendra au dernier vainqueur de la Copa America. De quoi là aussi faire grincer des dents quand on pense à la situation financière de la formation lyonnaise actuellement. Même si, à propos de Perri et Adryelson, beaucoup de choses dépendront de la décision du 9 juillet.