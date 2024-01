OL - Mercato : Perri et Adryelson s’engagent jusqu’en 2028

Arrivés mardi à Lyon, Lucas Perri et Adryelson ont passé avec succès leur visite médicale. Les deux Brésiliens se sont engagés avec l’OL jusqu’en 2028.

C’est désormais acté ! Après des mois de rumeurs sur leur possible arrivée à l’OL, Lucas Perri et Adryelson sont enfin des membres de l’Olympique lyonnais. Arrivés mardi après-midi à l’aéroport Saint-Exupéry, les deux joueurs ont ensuite passé leur visite médicale. Le dernier obstacle avant de pouvoir signer leur contrat et devenir respectivement les 25 et 26e joueurs brésiliens à s’engager avec le club lyonnais. Cette étape a été passée sans encombre par les deux joueurs qui sont devenus les deux recrues de l’hiver entre Rhône et Saône. Au total, l’opération s’élève respectivement, à 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert.

Deuxième expérience hors du Brésil pour les deux joueurs

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens actuels du Brésil, Lucas Perri va amener de la concurrence à Anthony Lopes, plutôt épargné sur la question depuis ses débuts professionnels. À 26 ans, Perri représente un achat sur le long terme et il compte bien parfaire son acclimatation à son nouvel environnement afin de poursuivre son ascension en sélection brésilienne, qu’il côtoie depuis quelques mois désormais. Du côté d’Adryelson, il y a forcément un peu plus d’incertitude sur le niveau réel, le championnat brésilien n’étant pas du même niveau que la Ligue 1. Néanmoins, réputé comme un défenseur physique mais bon relanceur, l’ancien de Botafogo va pouvoir profiter de la présence de Perri mais aussi d’Henrique pour s’intégrer du mieux possible au secteur défensif de Pierre Sage.