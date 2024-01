OL - Mercato : Adryelson et Perri sont arrivés à Lyon

Ayant quitté Rio de Janeiro lundi, Lucas Perri et Adryelson ont enfin posé le pied sur le sol français. Les deux Brésiliens ont atterri à Lyon mardi après-midi avant de passer leur visite médicale avec l’OL dans les prochaines heures.

Il ne reste plus qu’à passer la visite médicale et à signer le contrat pour que l’OL tienne ses deux premières recrues hivernales. Comme attendu depuis plusieurs semaines, Adryelson et Lucas Perri vont s’engager avec la formation lyonnaise. En attendant de découvrir leurs nouveaux coéquipiers, les deux Brésiliens ont déjà pu faire connaissance avec le climat lyonnais en ce mardi 2 janvier. Partis de Rio de Janeiro sous un grand soleil lundi, les futurs ex-gardien et défenseur de Botafogo ont atterri ce mardi dans la capitale des Gaules, sous la pluie et le vent.

Débarqués entre Rhône et Saône, Lucas Perri et Adryelson vont maintenant devoir réussir avec succès leur visite médicale dans les prochaines heures avant de paragrapher leur contrat qui feront d’eux les 26e et 27e Brésiliens à s’engager avec l’OL depuis sa création. À 25 ans, Lucas Perri vient amener de la concurrence au poste de gardien, même si Anthony Lopes devrait garder sa place de titulaire pour les mois à venir. De son côté, Adryelson (25 ans) va connaître sa deuxième expérience hors du Brésil après une pige aux Émirats Arabes Unis en 2021-2022 du côté de l'Al Wasl FC.