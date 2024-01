Mercato : Esteban Lepaul (ex-OL) plait en Ligue 2

Formé à l’OL sans avoir pu s’y imposer, Esteban Lepaul crève l’écran cette saison en National avec Épinal. Les performances de l’attaquant ont attiré l’œil du FC Metz et Angers en Ligue 2.

Si une porte est fermée, une autre s’ouvre forcément. Formé à l’OL, Esteban Lepaul avait rapidement compris que les portes du groupe professionnel lui seraient certainement inaccessibles et avait donc dû se résoudre à quitter son club formateur en 2020. Quand d’autres éprouvent des difficultés à rebondir, l’attaquant s’était engagé du côté de l’US Orléans où il a pu goûter au monde professionnel (56 matchs). Mais c’est bien avec le SAS Épinal que le natif d’Auxerre explose depuis le début de la saison. Ayant rejoint le club alsacien en National, l’ancien attaquant lyonnais rayonne avec 12 buts et un statut de meilleur buteur du championnat.

Membre de la génération 2000 à l'OL

Les performances du fils du regretté Fabrice Lepaul (ex-Auxerre) ne sont pas passées inaperçues. Pour pouvoir toucher à la Ligue 1, il faudra probablement attendre encore un peu, mais les clubs attentifs à Esteban Lepaul pourraient lui permettre d’accomplir cet objectif. D’après L’Équipe, le membre de la génération 2000 de l’OL aux côtés de Melvin Bard ou encore Malcolm Barcola plait au FC Metz qui serait déjà d’accord pour une arrivée l’été prochain après six mois à rester en prêt à Épinal. Seulement, le club messin doit faire avec l’intérêt du SCO Angers, leader de Ligue 2, qui souhaiterait l’intégrer dès cet hiver à son effectif. Deux clubs qui pourraient permettre à Lepaul de franchir un nouveau cap à 23 ans.