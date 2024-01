OL - Mercato : Kadewere va rejoindre Nantes en prêt

Ayant prolongé pour une saison avec l’OL, Tino Kadewere va être prêté à Nantes jusqu’à la fin de la saison. Le secteur offensif lyonnais continue de s’appauvrir.

Il a connu quelques tracas à l’OL depuis son arrivée, sans jamais vraiment se plaindre. Et ce n’est pas le dernier geste de Tino Kadewere qui va faire chuter l’estime que peuvent avoir de nombreux supporters lyonnais à son égard. Si le rendement sur le terrain n’a pas été à la hauteur de l’investissement en janvier 2020, l’attaquant zimbabwéen n’a jamais fait semblant et sa récente prolongation de contrat d’une saison comme avancé par Ouest-France pour ne pas partir libre en a été une preuve de plus. Néanmoins, les heures de Kadewere entre Rhône et Saône sont plus que comptées puisque l’ancien Havrais devrait être le premier départ de l’OL durant l’hiver, avant même celui de Jeffinho à Botafogo.

Quatre attaquants en moins à l'OL en janvier

À la recherche d’un élément offensif pour composer les départs à la CAN de Mohamed et Simon, l’indisponibilité de Ganago et la présence au tournoi pré-olympique de Marquinhos, le FC Nantes a obtenu le prêt de Tino Kadewere jusqu’à la fin de la saison d’après nos confrères. Attendu mercredi pour signer son contrat, l’attaquant de l’OL pourrait étirer son aventure nantaise puisque les Canaris disposeraient d’une option d’achat obligatoire dans le prêt en cas de maintien. Déjà prêté la saison dernière à Majorque, Kadewere espère connaître un peu plus de succès en Loire-Atlantique. Du côté de l’OL, le secteur offensif continue de s’appauvrir avec ce départ, en plus de celui de Jeffinho et les sélections de Mama Baldé et Ernest Nuamah à la CAN 2024.