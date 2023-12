OL - Mercato : Jeffinho plus proche que jamais de Botafogo ?

Jeffinho lors de Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Malgré son but inscrit à Monaco, Jeffinho ne devrait pas être retenu par l’OL. L’ailier devrait faire son retour à Botafogo cet hiver pour un prêt de douze mois.

Après son but victorieux et libérateur à Monaco, Jeffinho avait donné sa première interview en français depuis son arrivée en janvier dernier. Comme pour montrer qu’il s’acclimatait à son environnement lyonnais depuis bientôt un an. Seulement, la tendance serait clairement à un retour au Brésil pour le jeune ailier (23 ans).

Après la victoire (1-0) de l’OL contre le FC Nantes, Jeffinho a pris la route de son pays, mais avant tout pour y passer ses vacances de Noël. Il sera de retour à Lyon pour la reprise prévue le 31 décembre, mais il se pourrait bien qu’il fasse de nouveau le trajet vers Rio de Janeiro dans les semaines qui arrivent. D’après Globo Esporte, le retour en prêt de Jeffinho vers Botafogo est sur la bonne voie.

Un prêt jusqu'en décembre 2024

Il y a quelques jours, le directeur du football du club carioca, André Mazzuco, avait confirmé la volonté de "Fogo" de rapatrier l’ailier pour la saison à venir. L’idée d’un prêt aurait convaincu John Textor d’autoriser cette transaction entre les deux clubs d’Eagle Football afin que toutes les parties se retrouvent gagnantes. Le joueur retrouverait du temps de jeu à Botafogo qui jouera la Copa Libertadores.

Le club brésilien pourrait de nouveau compter sur l’un de ses éléments forts au moment de son départ vers l’OL l’hiver dernier. Du côté du club lyonnais, difficile de voir un vrai point positif dans l’opération. Certes, Jeffinho ne joue que par intermittence, mais l’OL avait misé un peu plus de dix millions d’euros il y a un an. Douze mois plus tard, il laisserait partir le joueur en prêt gratuitement jusqu’à décembre 2024.