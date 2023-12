Mercato : l’OL utilisé pour faciliter l’arrivée de Medina à Botafogo ?

Cristian Medina n’a que 21 ans et plait à Botafogo (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Dans le viseur de Botafogo, Cristian Medina n’est pas un dossier facile. Notamment en raison du coût du transfert et l’avantage de la multipropriété pourrait être utilisé par John Textor avec l’OL ou Crystal Palace.

C’est ce qui s’appelle avoir les yeux plus gros que le ventre, mais avec les nouveaux systèmes de multipropriété, ce problème n’en est plus vraiment un. À l’image de ce que l’on peut voir à Strasbourg avec Chelsea ou à Troyes avec Manchester City, l’OL risque bien d’être utilisé pour favoriser les affaires de John Texto. C’est en tout cas ce qu’il se murmure au Brésil depuis quelques heures, juste avant l’ouverture du marché des transferts. D’après O’Globo Esportes, le club lyonnais, ou Crystal Palace, pourrait bien servir de financier pour faciliter l’arrivée de Cristian Medina à Botafogo.

Le budget hivernal impacté ?

Pour une telle aide ? Tout simplement parce que le club brésilien n’a pas les moyens de s’offrir le talentueux milieu de Boca Juniors. À 21 ans, il vaut environ une quinzaine de millions d’euros quand Botafogo n’en propose que sept. C’est alors que l’un des deux clubs européens va entrer en jeu. Dans le détail, l’OL ou Palace achèterait le joueur de Boca avant de le prêter dans la foulée à Botafogo pour la nouvelle saison qui démarre.

Qu’est-ce que l’OL aurait à gagner à cet arrangement qui lui ferait donc taper dans le budget hivernal promis ? Il a la possibilité de mettre la main sur un futur crack qui pourrait exploser en Copa Libertadores et pourquoi le ventre plus cher à un concurrent européen. Autre intérêt, Medina explose et l’OL pourra compter sur un renfort moins cher que si tout le monde le veut.